В Николаеве суд избирает меру пресечения начальнику СИЗО Цыбуле – он уже уволен

Роман Цыбуля и Владимир Тимошин В четверг, 21 июня, в Центральном районном суде города Николаева рассматривается ходатайство военной прокуратуры Южного региона об избрании мэры пресечения начальнику Николаевского СИЗО Роману Цыбуле, которого подозревают в получении неправомерной выгоды с подследственных.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из зала суда.

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11:34 По словам военного прокурора, Цыбуля получил 1 тысячу тонн топлива от подследственных Уварова (человек с такой фамилией проходит по «делу Наума», – ПН) и еще нескольких лиц за создание особых условий нахождения в СИЗО.

При этом Цыбуля просил предоставить талоны на топливо с заправок «WOG» или «Авиас».

11:26 Тимошин попросил приобщить к материалам дела распоряжение об увольнении Романа Цыбули с занимаемой должности с 19 июня.

11:15 Ходатайство военной прокуратуры, которая просит отправить Цыбулю под домашний арест, рассматривает следственный судья Галина Подзигун. Интересы начальника СИЗО представлят адвокат Владимир Тимошин.

Напомним, что ранее на территории Николаевского СИЗО СБУ провела масштабные обыски – в камерах нашли запрещенные предметы, а в кабинете начальника изолятора обнаружили талоны на значительный объем топлива. После этого начальнику изолятора Роману Цыбуле сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. В СБУ заявили, что начальник Николаевского следственного изолятора собирал систематические взятки от криминальных авторитетов.