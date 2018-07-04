«Риски исчезли»: прокуратура завершила расследование по «делу Титова», а суд отменил меру пресечения

Михаил Титов Прокуратура завершила досудебное расследование в уголовном производстве относительно Михаила Титова, а также суд отменил ему меру пресечения из-за отсутствия рисков.

Об этом в комментарии «Преступости.НЕТ» рассказал адвокат Михаила Титова Сергей Войченко.

Адвокат Сергей Войченко – Досудебное расследование завершено. С окончанием досудебного расследования наступила стадия ознакомления с материалами дела, – пояснил Сергей Войченко, отметив, что после этого прокуратура обязана подготовить обвинительный акт и направить его в суд для рассмотрения по существу, – сказал адвокат.

Также он рассказал, что суд не избирал меру пресечения Михаилу Титову поскольку с окончанием расследования исчезли риски, о которых ранее заявляла прокуратура.

– Нет сейчас меры пресечения. Михаил Николаевич (Титов, - ПН) волен ехать в разные места. Риски уже отсутствуют, и поэтому нет необходимости избирать какую-то меру пресечения. Досудебное расследование окончено, и Михаил Николаевич в очередной раз продемонстрировал соблюдение возложенных на него обязательств, – пояснил Сергей Войченко.

Напомним, 29 августа 2017 года сотрудники Центрального аппарата Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры провели обыски в помещении «Техноконтракта», а также у ряда депутатов Николаевского городского совета, которые, по версии правоохранительных органов, связаны с авторитетным николаевским бизнесменом Михаилом Титовым.

В итоге был задержан сам Михаил Титов и еще четыре человека: Борис Серафимов, Алексей Пелипас, Дмитрий Леонов и Олег Коноволенко. 31 августа 2017 года всем им Жовтневым районным судом Мариуполя были избраны меры пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

После этого Генпрокурор Украины Юрий Луценко в Николаеве заявил, что задержанный и арестованный Михаил Титов занимает антиукраинскую позицию. А в ходе обысков у него обнаружили «18 стволов, дополненных георгиевскими лентами».

На что жена Титова Анна рассказала о том, как проходил обыск у них дома и заявила, что обыск правоохранители делали без особого энтузиазма и по их виду было видно, что они вообще ничего не ищут.

Стоит сказать, что по словам адвоката Василия Калаянова, следственная группа по делу «ОПГ Михаила Титова» с момента задержания подозреваемых собрала только новые показания общественников.

Отметим, что 26 февраля Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что прокуратура собрала достаточно доказательств виновности Михаила Титова и других подозреваемых фигурантов и через два месяца дело будет готово для к рассмотрению в суде. При этом прокуратура продлила сроки досудебного расследования уголовного производства относительно Михаила Титова и других фигурантов этого дела.

Как известно, в ночь с 16 на 17 марта Михаила Титова и Дмитрия Леонова вывезли из следственного изолятора Мариуполя и доставили в субботу утром в СИЗО №5 Государственной пенитенциарной службы Украины города Николаева. Тогда адвокат Титова Сергей Войченко заявил, что не исключает возможные провокации со стороны прокуратуры Николаевской области в следственном изоляторе №5 города Николаева. А в пятницу утром, 23 марта, в камере Николаевского СИЗО изолятора 37-летнего Дмитрия Леонова нашли мертвым.