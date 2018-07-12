Коллегия судей во главе с Кутурлановой позволила наркоторговцам выйти под залог – через два месяца их нашли в наркопритоне

Елена Кутурланова В Николаеве 10 мая судейская коллегия Корабельного районного суда в составе председательствующей судьи Елены Кутурлановой и судей Анны Лазаревой и Алексея Непши уменьшила залог подозреваемым в наркоторговле Альбине Мунтян и Алико Руденко. Через два месяца этих подозреваемых обнаружили в доме, где хранились наркотики.

Об этом на своей странице в Facebook написал николаевец Денис Жело.

Суд уменьшил организаторам ОПГ и другим наркоторговцам (всего обвиняются шесть человек) сумму залога в 35 раз – с 5 миллионов до 141 тысячи гривен.

«В начале 2018 года… по имеющейся у меня информации, судьи, соответственно не бесплатно, готовились отпустить на свободу главарей ОПГ – Алико Руденко и Альбину Мунтян. После того, как поднялся общественный резонанс, судьи начали тормозить процесс регулярными переносами заседаний. Выждав время, пока затихнет общественное негодование, служители Фемиды сделали своё дело – отпустили наркоторговцев на свободу. Выйдя на свободу, Альбина Мунтян и Алико Руденко вернулись на свое насиженное рабочее место, возродив один из самых центровых наркопритонов в нашем городе, который функционирует в микрорайоне Широкая Балка по адресу улица Новаторов, 5», - сообщает Жело.

В решении суда указано, что обвиняемые, в числе которых Руденко и Мунтян, «официально не трудоустроены, не имеют постоянного источника дохода, злоупотребляют наркотическими средствами, в целом характеризуются отрицательно». При этом четверо из шести обвиняемых ранее были судимы за аналогичные уголовные правонарушения.

По словам Жело, Алико Руденко и Альбину Мунтян вышли на свободу, а спустя два месяца их нашли в доме, где проводились обыски и обнаружили наркотики. Обыски проводились по другому делу о наркоторговле – сыновья Альбины Мунтян Артур и Дэля подозреваются в торговле опием.

На видео с обысков, опубликованном полицией, можно увидеть человека, похожего на Алико Руденко (0:58), которого спецназ укладывает на землю и обыскивает. Также на видео показана спрятанная бутылка, в которой могли быть наркотики. Полиция сообщала, что кроме конопли во время обысков в доме и машине нашли 150 миллилитров опия и 150 миллилитров прекурсора для его изготовления.

«В Корабельном районе сотрудники полиции задержали несколько человек, подозреваемых в торговле наркотиками. Ими оказались братья Мунтян – Артур и Дэля, сыновья той самой наркоторговки Альбины Мунтян, которую отпустили судьи Корабельного районного суда. Злоумышленники занимались сбытом наркотиков через «закладки». В рамках уголовного производства были проведены обыски в наркопритоне по улице Новаторов, 5. По месту находились Альбина Мунтян и Алико Руденко. В ходе проведения обысков были обнаружены чеки пополнения банковских счетов на покупку прекурсоров, деньги и 80 кустов конопли».

«Украинские судьи – представители касты неприкосновенных: беззаботная гламурная жизнь, тотальная безнаказанность, нескончаемый поток денег и привилегий. В нашей стране судейские мантии продаются и покупаются также как и решения судов. Пока «хозяева жизни» отпускают на свободу наркоторговцев, «жируют» и «рубят бабло», наживаясь на крови и горе людей, кто-то не спит ночами, проделывая колоссальную работу, рискуя жизнью, годами разрабатывая преступные группировки, при этом получая взамен от государства зачастую грамоту или просто «спасибо», - написал Жело.

Как известно, ранее в своем блоге на «Преступности.НЕТ» гендиректор ИА «Украинская Медиа Группа» Артем Дыбленко рассказал, что 12 июня в Николаеве случился конфликт с участием сына Елены Куртулановой. Водитель «Chevrolet» на проспекте Центральном якобы зацепил велосипедиста Константина Кутурланова, когда поворачивал в сторону парковочного кармана. Водитель принес свои извинения велосипедисту, но последний лишь обматерил мужчину в ответ и ногой ударил дверь автомобиля, нанеся ему механические повреждения. Позже в отношении сына главы Корабельного райсуда открыли уголовное производство за порчу чужого автомобиля.

После этого глава Корабельного райсуда Кутурланова обратилась в Высший совет правосудия и Генеральную прокуратуру с заявлением о давлении.