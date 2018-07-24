Николаевцы пожаловались на морг, который выдал им обезображенное тело умершей родственницы – в СМЭ во всем винят суд

В Николаеве родственники умершей женщины пожаловались на то, что в морге областного бюро СМЭ им выдали тело с обезображенным лицом.

Об этом они рассказали в комментарии «Преступности.НЕТ».

По словам родственницы, женщина умерла утром 21 июля, после чего ее доставили в областное бюро СМЭ. Обратно тело родственникам в морге смогли выдать только 24 июля, при этом непосредственно при выдаче оно было в плохом состоянии. Родственники подозревают, что женщину могли хранить не в холодильнике, а на полу – лицом вниз.

– Умерла бабушка, приехала полиция и дала направление на то, чтобы ее забрали в морг. Бабушке 83 года, она болела. История болезни, онкология, все вызовы врачей – все задокументировано. Сегодня нам выдают тело, которое, скорее всего, лежало где-то на полу, лица на ней абсолютно нет, видимо, лежала лицом вниз под какой-то лавкой. В субботу ее забрали в 10 утра. Сегодня мы ее забираем, чтобы похоронить – лица нет, ни носа, ни переносицы – полностью сплошная натянутая кожа. Такое впечатление, что лицо все разложилось, сгнило. Я не знаю, как нам с ней прощаться. Говорят, чтобы мы хоронили женщину в закрытом гробу. Сейчас мы не можем ее забрать – лежит человек, которого нельзя хоронить в открытом гробу. Это просто ужас, - рассказала внучка умершей.

Также родственники умершей посетовали на то, что перед выдачей ее лицо было обезображено, но выдали ее уже приведя в нормальный вид.

– На подбородок приклеили пластмассовую пластину, на щеках у нее разрезы, в которые что-то положили. Когда мы ее только увидели, она выглядела по-другому, – сказала одна из родственниц.

В свою очередь, и.о. начальника бюро Александр Дорофеев утверждает, что тело хранили в холодильнике при температуре от 3 до 5 градусов. Он уверяет, что никаких нарушения при хранении не было. По его словам, данная ситуация возникла из-за того, что вскрыли тело утром 24 июля, поскольку разрешение суда было получено вечером 23 июля.

Напомним, 15 марта вступили в силу «поправки Лозового» в Уголовно-процессуальный кодекс, которые осложнили процесс похорон. При этом Верховная Рада отклонила законопроект №7547, который должен был отменить скандальные поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, грозящие параличом судебной системы и правоохранительной деятельности.

Ранее в интервью «Преступности.НЕТ» судья Центрального райсуда Иван Дирко рассказал, что после того, как в силу вступят изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Украины, следственные судьи физически не смогут успевать выдавать разрешения на проведения экспертиз, обысков и прочих санкций.

Также напомним, что в Николаеве морг областного бюро судебно-медицинской экспертизы заполнен трупами умерших, чьи родственники ожидают разрешения суда на похороны.

В то же время в Центральном районном суде заявляли, что судьи без замедлений рассматривают ходатайства следователей о проведении экспертиз умерших и опровергают информацию, что за быстрое назначение экспертизы нужно платить взятки.