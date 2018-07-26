Задержанный за убийство николаевский десантник совершил преступление во время «самоволки», его арестовали на время следствия

Военнослужащий одной из частей десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, задержанный в Николаеве по подозрению в убийстве, в момент преступления находился «в самовольном оставлении воинской части».

Об этом сообщили в пресс-службе Командования десантно-штурмовых войск ВСУ.

Ранее сообщалось, что в квартире дома по проспекту Центральному нашли тело убитой женщины. Полиция заподозрила в причастности к убийству сожителя женщины, его задержали на следующий день. Задержанный признался в преступлении.

«Данный военнослужащий в момент совершения преступления находился в самовольном оставлении воинской части. Благодаря совместным действиям воинской части и представителей Национальной полиции Украины, подозреваемый военнослужащий был задержан и передан сотрудникам правоохранительных органов. По завершении расследования военнослужащего привлекут к уголовной ответственности согласно действующему законодательству Украины. Командование и личный состав части выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшей женщины».

«Официально сообщаем, что данный военнослужащий опозорил почетное звание украинского десантника, образца мужества и чести, за что понесет суровую ответственность», - сообщили в командовании.

Как стало известно «Преступности.НЕТ», данный десантник является военнослужащим 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

В отделе коммуникации полиции Николаевской области сообщили, что подозреваемому в убийстве избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.