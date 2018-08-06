В Николаеве снова сорвалось рассмотрение апелляции по «делу 2 мая – не смогли настроить видеоконференцию

Апелляционный суд Николаевской области в понедельник, 6 августа, снова не смог рассмотреть жалобу на приговоры по «делу 2 мая» и огласил перерыв – в суде не смогли настроить видеоконференцию.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как известно, 18 сентября 2017 года горсуд Черноморска полностью оправдал группу из 20 антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы. Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

Позже прокуратура подала апелляционную жалобу на ряд оправдательных приговоров, которую направили к рассмотрению в Апелляционном суде Николаевской области.

«Судебное заседание производится в режиме видеоконференции и часть участников судебного процесса находились в Апелляционном суде Одесской области. В связи с несоответствием версий программ для видеоконференц-связи «TrueConf», невозможно наладить звуко воспроизведение с Апелляционным судом Одесской области и принято решение об объявлении перерыва до 10.00., 10 сентября 2018 года», – говориться в сообщении.

Напомним, что 23 февраля Апелляционый суд Николаевской области начал заседание по апелляции на приговор по «делу 2 мая», но его перенесли из-за неявки участников. Такая же ситуация повторилась и 11 июня.

А 23 июля один из адвокатов заявил отвод председателю коллегии суда, но и это заседание перенесли из-за неявки всех участников процесса.