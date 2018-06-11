В Николаеве суд в очередной раз перенес апелляцию на приговор по «делу 2 мая» – большая часть фигурантов отсутствовала

В понедельник, 11 июня, в Апелляционном суде Николаевской области коллегия судей снова перенесла рассмотрение жалобы на оправдательный приговор фигурантам «дела 2 мая» из-за неявки участников.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 27 февраля Апелляционный суд Николаевской области огласил перерыв до 23 апреля по данному делу для получения мнения всех участников процесса для принятия решения о проведении заседания в режиме видеоконференции.

В этот раз на судебное заседание явился Сергей Долженков, который до 17 июня находится под стражей. Также присутствовал Евгений Мефедов, дело которого перенаправили в николаевский Апелляционный суд в связи с «нарушением правил территориальной подсудности». Кроме того, явились двое оправданных по «делу 2 мая»: Николай Емельянов и Евгений Грищук. Однако в заседании был объявлен перерыв в связи с неявкой участников процесса.

В ходе судебного заседания, которое проходило в режиме видеоконференции, стало известно, что в апелляционном суде Николаевской области присутствовали Сергей Долженков, а также Евгений Мефедов. На заседание в Баштанский районный суд явились Яцько, Клименко и Сергиенко. В апелляционный суд Одесской области прибыли оправданные по «делу 2 мая» Емельянов, Романюк. Кроме того, появился еще один фигурант - Дзюбенко.

При этом в суд снова не явились остальные фигуранты производства: Власенко, Глизнуца, Гулий, Зайцев, Зибницкий, Ильиницкий, Корчинский, Михайлов, Рудика, Сакауов, Суханов, Шапка.

Прокурор Оксана Мысько в ходе рассмотрения жалобы подняла вопрос о принудительном приводе фигурантов дела, поскольку большая часть из них отсутствовала, при том, что, по ее словам, они были уведомлены надлежащим образом.

В свою очередь, присутствующие фигуранты уголовного производства настаивали на том, чтобы перенести заседание, аргументируя это тем, что остальным участникам, в том числе и стороне защиты, не сообщили о дате рассмотрения апелляционной жалобы.

В результате, коллегия судей в составе Николая Миняйло, Оксаны Куценко и Натальи Чебановой-Губаревой приняла решение перенести заседание на 23 июля.

Стоит отметить, что в здании суда применялись повышенные меры безопасности: присутствовал конвой, сопровождающий арестованных Долженкова и Мефедова, сотрудники полиции и экипаж полиции спецназначения, Нацгвардия. Кроме того, под зданием дежурила взрывотехническая служба.

Напомним, что 18 сентября горсуд Черноморска полностью оправдал группу из 20 антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы. Как известно, 2 мая 2014 года в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы. В начале ноября этого года появилась информация, что апелляцию на решение суда по «делу 2 мая» рассмотрят в Николаеве.