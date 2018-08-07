Подозреваемого в нападении на николаевского тренера по боксу объявили в международный розыск и решили арестовать заочно

Подозреваемого в нападении в Николаеве на тренера заслуженного тренеру Украины по боксу Сергея Корчинского объявили в международный розыск, а суд принял решение заочно избрать разыскиваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом свидетельствует соответствующее определение Ленинского районного суда Николаева.

Как сообщалось, вечером 13 апреля по улице Театральной неизвестный мужчина в ходе внезапно возникшего конфликта нанес Сергею Корчинскому несколько ударов кулаком по голове, нанеся ему закрытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени. После чего нападавший скрылся с места происшествия.

Позже оказалось, что подозреваемый Карен Саркисян сбежал на территорию аннексированного Крыма. О личности подозреваемого в нападении известно, что человек с таким именем, фамилией и датой рождения в 2015 году баллотировался на местных выборах в Николаевский городской и областной советы от Аграрной партии Украины. При этом, избираясь в горсовет, был первым номером в списке партии.

Как сообщали в прокуратуре Николаевской области, Сергей Корчинский находился в коме. Из источников в управлении здравоохранения Николаевской ОГА известно, что его хотели перевезти на лечение в Киев, но врачи рекомендовали этого не делать в связи с существующими рисками.

Кроме того, в определении суда указано ряд показаний свидетелей, которые указывают на одно лицо, которое опознают как человека, избивавшего потерпевшего. Согласно некоторым показаниям, подозреваемый возле автомобиля потерпевшего несколько раз ударил в голову последнего через окно. Также один из свидетелей отмечает, что подозреваемый мешал прибившим медикам оказывать помощь потерпевшему.

Отмечается, что подозреваемого объявили в международный розыск 25 июня.