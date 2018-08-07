Полиция разыскивает еще одного мужчину, причастного к покушению на советницу мэра Херсона – просят опознать

Полиция разыскивает еще одного человека, причастного к покушению на убийство управляющей делами Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк.

Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев, передает пресс-служба ведомства.

Он сообщил, что сегодня утром получил постановление следователя о даче разрешения на разглашение тайны досудебного расследования в отдельной его части.

- Хочу, чтобы нам граждане, журналисты помогли установить личность еще одного будущего подозреваемого в совершении этого правонарушения, - сказал Князев.

- Мы получили соответствующий материал относительно подозрения по признакам правонарушения одного из неизвестных нам граждан, - добавил он.

На пресс-конференции было продемонстрировано фото этого человека. Фотография была получена в ходе розыскных и следственных действий.

- Именно этот гражданин, по версии следствия, причастен к указанному правонарушению, и хотелось бы, чтобы нам помогли в установлении его личности, - сказал глава Нацполиции.

- Мы считаем, что именно человек, изображенный на этой фотографии, участвовал в совершении указанного правонарушения, - сказал Князев.

Позже пресс-служба МВД на своей странице в Facebook опубликовала фото подозреваемого.

Напомним, утром 31 июля Гандзюк возле подъезда ее дома облили серной кислотой. Женщина получила серьезные ожоги и была на самолете санитарной авиации доставлена в Киев. Позже Гандзюк прокомментировала нападение

Сразу после нападения полиция Херсонской области открыло производство ч.4 ст.296 Уголовного кодекса - хулиганство. После получения диагноза от медиков квалификацию дела изменили на ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса - умышленное тяжкое телесное повреждение. После того как стало известно вещество, которым облили Гандзюк, квалификацию поменяли второй раз - на покушение об убийстве (ст.15, п.4 ч.2 ст.115 УК).

6 августа суд арестовал подозреваемого в нападении на советницу мэра Херсона Гандзюк – он уверяет, что у него есть алиби.