«Пытались поджечь лейтенанта»: В полиции рассказали подробности бунта бойцов «Торнадо» в Лукьяновском СИЗО

Во время бунта в Лукьяновском СИЗО группа заключенных угрожала правоохранителям, одного из стражей порядка облили бензином и пытались поджечь.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Во время попыток пресечения бунта, заключенные начали бросать самодельные взрывные устройства. Вследствие этого старший лейтенант внутренней службы получил травмы.

Данные об инциденте внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным управлением столичной полиции открыто уголовное производство по факту посягательства на жизнь правоохранителя. Нападавшим грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, бунт в Лукьяновском СИЗО подняли бойцы добровольческой роты «Торнадо«. По словам заключенных, их пытались развести по разным изоляторам.

Позже в ГПУ сообщили, что бунт поднялся из-за обысков, которые устроили в изоляторе сотрудники военной прокуратуры и СБУ. В камере бойцов нашли самодельные взрывные пакеты, сделанные из стирального порошка и спичек, холодное оружие, топливо, мангал и даже ноутбук.

Отметим, что возле Лукьяновского СИЗО произошла потасовка с участием спикера замглавы Минюста.