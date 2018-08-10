В Николаеве апелляционный суд не смог арестовать задержанного на взятке офицера полиции из-за неявки его адвокатов

В пятницу, 10 августа, Апелляционный суд Николаевской области перенес судебное заседания по избранию меры пресечения начальнику Еланецкого отделения полиции Николаю Стремилову, подозреваемому в получении взятки.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 31 июля начальника Еланецкого отделения полиции Николая Стремилова задержали за то, что он систематически вымогал неправомерную выгоду от местного фермера за невмешательство в его деятельность. Позже Центральный районный суд отказался избирать меру пресечения задержанному из-за нарушения подсудности прокурором. Судья считает, что расследование в этом случае должно проводить недавно созданное Государственное бюро расследований.

Непосредственно в ходе заседания подозреваемый передал суду ходатайство своих адвокатов о перенесении заседания на другую дату, поскольку на данном они присутствовать не могли. Также он был против рассмотрения ходатайства прокуратуры об избрании ему меры пресечения в отсутствии стороны защиты и также попросил перенести заседание. В свою очередь, прокурор заявил, что подозреваемому можно предоставить другого адвоката.

В результате коллегия судей в составе Натальи Чебановой-Губаревой, Ивана Ливинского, Николая Миняйло приняла решение перенести заседание на другую дату.

Напомним, что 8 августа, оперативники управления внутренней безопасности по Николаевской области задержали заместителя начальника отделения полиции Николаевского района по общественной безопасности Юрия Ковалюка при получении взятки.