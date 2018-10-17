Николаевский «положенец» Науменко заявил, что потерпевший по делу о вымогательстве написал на него заявление под давлением

Подозреваемый в вымогательстве Игорь Науменко заявил, что потерпевшего Андрея Савова заставили написать на него заявление, а его адвокаты утверждают, что это заявление поддельное.

Об этом шла речь в ходе судебного заседания в среду, 17 октября, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Адвокаты Игоря Науменко предоставили суду ответы на запрос в управление СБУ в Николаевской области, в которых указано, что потерпевший Андрей Савов не был в их здании 29 апреля, 8 мая, 12 мая, 29 июня и 3 июля.

Защитники отмечают, что согласно материалам производства, Савов писал свое заявление о совершении относительно него преступления якобы в помещении управления спецслужбы и с ним там проводились определенные негласные следственные (розыскные) действия. При этом они подчеркнули, что это отрицают вышеуказанные ответы Савов о его отсутствии в здании, поэтому заявление и ряд других документов созданы в неизвестном месте и при неизвестных обстоятельствах.

– Савова просто кто-то нашел и заставил написать это заявление. Вы понимаете, что произошло? Ну, смотрите, 8 числа его не было. Просто хотелось бы пояснить, почему так произошло. Потому, что это мое мнение. Потому, что нашли Савова и насильно заставили написать это заявление. Других вариантов просто нет. Мало того, он не написал, что со статьей за дачу ложных показаний ознакомлен. Нет заявления. Так что, готовим Савова, что мы сейчас тут раскопаем это всё и возбудим дело против Савова? Но там же он не ознакомлен с этой статьей. И у Савова все хорошо в жизни получается. Заявление вообще не действительно, в СБУ не был, – заявил Игорь Науменко.

Игорь Науменко Судья Дмитрий Никитин Прокурор Денис Стоянов

Прокурор Денис Стоянов в свою очередь ответил, что в протоколах НСРД не было указано место проведения. Он добавил, что сам Савов в суде подтвердил подачу им заявление. Кроме того он отметил, что заявление просто было подано в выходной день, а переслали ее позже.

Также в судебном заседании адвокаты Игоря Науменко настаивали, что ряд следственных мероприятий во время задержания Игоря Науменко вместе с Евгением Грудским и Игорем Уваровым в кафе были незаконными. По мнению адвокатов, действия проходили на территории частной собственности без разрешения на то суда и без разрешения собственника.

Прокурор утверждал, что было получено разрешение супруги владельца помещения, которая также является директором кафе и совладельцем имущества как его жена. Кроме того, он отметил что место задержания является открытым общественном месте.

Напомним, что 3 июля 2017 года в Николаеве задержали так называемого «положенца» Игоря Науменко и его сообщников. Вооруженных злоумышленников задержали за вымогательство 200 тысяч гривен под предлогом несуществующего долга. Позже стало известно, что деньги Науменко, Грудский и Уваров требовали от Андрея Савова за якобы решенный за него в суде вопрос.

Также напомним, что в 2016 году Савова задержали при получении взятки размером 22 тысячи гривен. 24 февраля 2017 года суд вынес Савову приговор и назначил ему наказание в виде штрафа в 25,5 тысяч гривен.

В сентябре 2017 года уголовное производство в отношении Науменко и его подельников передали для рассмотрения по сути в Заводский районный суд.

Добавим, что недавно в СМИ были опубликованы фрагменты записи разговоров «положенеца» Игоря Науменко и бывшего начальника Николаевского СИЗО Романа Цыбули, которого задержали на взятке.

В одном из фрагментов беседы Игорь Науменко упомянул, что отошел бы от дел в Николаеве, но некому «передать город».