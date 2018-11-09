Прокуратура будет просить ночной домашний арест 19-летнему парню, который сломал николаевскому патрульному челюсть

Прокурор, осуществляющий процессуальное руководство в деле о нападении на сотрудника патрульной полиции Николаевской области, принял решение ходатайствовать в суде об избрании меры пресечения в виде ночного домашнего ареста для 19-летнего парня, который сломал патрульному челюсть.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказал собеседник в прокуратуре Николаевской области.

Как известно, ранее в Николаеве полицейские остановили «Infiniti». В салоне кроссовера кроме водителя находилось еще несколько человек – у них были признаки алкогольного опьянения. Мужчина, который находился за рулем отказался проходить освидетельствование. В момент оформления админматериалов водитель начал вести себя агрессивно, толкать полицейского и выражаться нецензурной лексикой. На предупреждения мужчина не отрепгировал и полицейский начал его задерживать.

Когда патрульный опустил водителя для задержания и начал наклоняться над ним, чтобы надеть наручники, то на него начал бежать пасынок водителя и нанес один удар ногой в лицо. 19-летнего парня также после этого задержали и всех участников конфликта увезли в отдел полиции. Оказалось, что в результате удара у офицера патрульной полиции сломана челюсть.

Отметим, что в пятницу, 9 ноября, в Центральном районном суде Николаева будет заседание по избранию меры пресечения 19-летнему парню, который ударил полицейского с ноги и нанес ему телесные повреждения, на котором прокуратура намерена просить ему домашний арест с 23:00 до 6:00. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»).

Напомним, что в мае 2018 года во время задержания оперативниками граждан Грузии пострадал один сотрудник полиции, которого ударили в грудь. Только одному из задержанных граждан Грузии Ч. объявили о подозрении, в результате чего его задержали согласно статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Остальным двоим гражданам Грузии прокуратура Николаевской области якобы отказалась сообщать о подозрении, ссылаясь на то, что полицейские задержали их не в момент совершения преступления, а во время погони за ними.

В итоге оперативники уголовного розыска были вынуждены отпустить задержанных из Заводского райотдела, в том числе и того, который ударил сотрудника полиции при попытке сбежать, и впоследствии был ранен из травматического оружия.