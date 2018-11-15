В Николаевском СИЗО арестанты во время обысков напали на охрану – найдено оружие, карты, дрожжи

В Николаевском следственном изоляторе в четверг, 15 ноября, некоторые подстражные совершили физическое сопротивление в отношении сотрудников учреждения, которые проводили обыск и изъятие запрещенных предметов.

Об этом сообщили в Южном межрегиональном управлении по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины.

В одной из камер подозреваемые пытались оказать физическое сопротивление – к трем гражданам пришлось применить приемы рукопашного боя, дубинки и наручники. Подобная ситуация произошла в еще одной камере, где сотрудникам СИЗО противостояли двое заключенных.

Один сотрудник получил травму, поэтому в СИЗО вызвали полицию для оформления факта по статье 345 Уголовного кодекса Украины («Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа»).

По результатам обыска изъято: 21 мобильный телефон, 21 сим-карту, 18 зарядных устройств, 23 единицы колюще-режущих предметов, 10 колод игральных карт, 48 единиц запрещенной посуды, 18 нагревательных спиралей (ТЭНов), 100 грамм сухих дрожжей , 10 единиц спортинвентаря, 20 килограмм продуктов, которые требуют термической обработки и целая машина хлама.

Общий обыск проходил с привлечением сводного отряда группы быстрого реагирования Николаевской области с участием военизированного формирования Южного межрегионального управления по ВИУНП Минюста и начальника управления ГУИС Южного МРУ полковника внутренней службы Евгения Ленивова.

Напомним, в апреле этого года около 50 человек, которые находились под следствием и содержались в Николаевском СИЗО, вышли на прогулку, а после положенного на это времени отказались возвращаться в камеры, устроим бунт. Со слов собеседника «Преступности.НЕТ», зачинщиком произошедшего стал гражданин Грузии Артур Саядов, который подозревается в совершении ряда краж. До этого ряд подозреваемых на протяжении двух недель нарушали порядок и оскорбляли сотрудников СИЗО. В связи с этим руководство изолятора рекомендовало женской части коллектива не выходить на работу.

В итоге после длительных уговоров со стороны администрации СИЗО подследственные согласились вернуться в камеры.

Позже на территории Николаевского СИЗО СБУ провела масштабные обыски – в камерах нашли запрещенные предметы, а в кабинете начальника изолятора обнаружили талоны на значительный объем топлива. После этого начальнику изолятора Роману Цыбуле сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды.

А недавно в сети появилась аудиозапись разговора Романа Цыбули с «положенцем Наумом», с которым они обсуждали коррупционные схемы по тюрьме.