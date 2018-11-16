В Николаеве отправили в СИЗО чиновника-«антикоррупционера» и его посредника, подозреваемых в получении взятки

Николай Носов, фото из Facebook Заводский районный суд Николаева избрал меру пресечения подозреваемому в получении взятки чиновнику Николаевской мэрии Николаю Носову, а также его посреднику.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Как известно, вечером 14 ноября в Николаеве на проспекте Героев Украины,103 оперативники при получении взятки в размере 1 тысячи долларов задержали начальника отдела департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета Николая Носова. Он требовал 5 тысяч долларов от предпринимателя, которым является житель города Николаева, за согласование пакета документов. Помимо Носова во время передачи аванса задержали посредника – частного предпринимателя.

Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 140 тысяч гривен, как Носову, так и посреднику. В результате суд отправил под арест обоих сроком на два месяца, при этом чиновнику назначили залог 140 тысяч гривен, а второму фигуранту - почти 80 тысяч гривен.

На данный момент оба подозреваемых находятся в СИЗО. Информации о том, были ли внесены за них залоги, нет.

Напомним, что данное задержание прокомментировал мэр Николаева Сенкевич, который заявил, что если надо, то готов «посадить своих друзей».

После этого директор департамента противодействия коррупции Николаевского горсовета Андрей Ермолаев заявил, что в последнее время ему неоднократно поступала информация о том, что в отделе есть проблемы. Из-за этого в департаменте обратились в правоохранительные органы, которые подтвердили злоупотребления.