«Решили не утаивать и обратились в полицию», – начальник антикоррупционного департамента мэрии Николаева о задержании его подчиненного на взятке

Андрей Ермолаев Директор департамента противодействия коррупции Николаевского горсовета Андрей Ермолаев заявил, что в последнее время ему неоднократно поступала информация о том, что в отделе есть проблемы. Из-за этого в департаменте обратились в правоохранительные органы, которые подтвердили злоупотребления.

Об этом чиновник сообщил в четверг, 15 ноября в ходе своего брифинга в мэрии, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, что в среду вечером, 14 ноября, в Николаеве на проспекте Героев Украины, 103 оперативники при получении взятки задержали начальника отдела антикоррупционного департамента мэрии и его посредника. По данным прокуратуры, чиновник мэрии и посредник вымогали от предпринимателя пять тысяч долларов за не препятствование в использовании МАФов, на земле с законченным сроком аренды. Подозреваемых задержали при передаче одной тысячи долларов.

Андрей Ермолаев отметил, что это его очень расстроило, так как «сотрудник моего департамента, который должен быть образцом и примером совершил такое».

— Неоднократно говорилось на совещании, я всех предупреждал, даже намеков никаких не было. К сожалению, в последнее время до меня с различных источников начала приходить информация, что не все правильно в отделе. Было принято решение не утаивать, и в начале ноября было отослано письмо в правоохранительные органы, с просьбой разобраться в этом. Я до последнего момента знал, что идет работа и надеялся, что информация не подтвердиться, но, к сожалению, случилось то, что случилось. - заявил Ермолаев.

Также он отметил, что данная ситуация должна послужить примером для всех сотрудников мэрии и никто не останется безнаказанным.

— Я конечно понимаю, насколько в нынешних условиях может быть подорвано доверие к департаменту, но уверяю вас, сотрудники департамента приложат максимум усилий, чтобы восстановить пошатнувшееся доверие. К сожалению, это людской фактор и от него никто не застрахован и предателей в своих рядах я буду зачищать, так же как и во всем горсовете. Не хотелось бы, но это будет использовано в политических целях, я понимаю, потому что департамент не пользуется популярностью у депутатов и чиновников, потому что мы регулярно пишем в прокуратуру по выявленным Держаудитслужбой нарушениях, - заявил чиновник.

Директор департамента также рассказал немного о задержанном сотруднике Николае Носове. По его словам в департаменте Носов появился в июне 2017 года, через конкурс и никаких подозрений не вызывал.

— До прохождения конкурса я его не знал, обычный молодой трудолюбивый человек, ничего не предвещало этого. К сожалению, молодость и должность начальника видать сыграли с ним такую роль. Работал он с июня 2017 года. Он не сразу стал начальником отдела, до этого работал простым специалистом, а начальником отдела стал где-то осенью 2017 или даже в этом году, - подытожил Ермолаев.

Напомним, что городской голова Николаева Александр Сенкевич после задержания чиновника мэрии на взятке заявил, что если надо, то готов «посадить своих друзей».

Ранее один из владельцев МАФов заявил, что за разрешение на размещение киоска на два года в Николаевском горсовете требуют 5 тысяч долларов США. Ранее сообщалось, что чиновник Николаевской мэрии и его подельница, организовавшие схему с подделкой паспортов, отделались условным сроком. В апреле 2018 года под суд отдали николаевца, который обещал передать взятку в мэрию и «решить» вопрос, но забрал деньги себе.