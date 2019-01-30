В Николаеве начали судить одесситов, обвиняемых в убийстве женщины на Аляудском спуске

В Центральном райсуде Николаева в среду, 30 января, состоялось судебное заседание относительно двух парней и девушки из Одессы, которые обвиняются в убийстве и разбое жительницы Николаева.

Об этом из зала суда сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ночью 1 августа 2018 года в Ингульском районе Николаева до смерти побили женщину. Позже оперативники управления уголовного розыска задержали в Одессе трех человек, причастных к убийству женщины на Аляудском спуске. Полицейские установили, что троица одесситов – два парня 22-х и 19-и лет, а также девушка 19-и лет, подыскивали потенциальных жертв на сайтах знакомств для того, чтобы потом во время встречи их ограбить. Одесситы сначала били женщину ручными арматурными ножницами, потом забрали золотые украшения, часы, телефон, другие личные вещи и скрылись. Ленинский райсуд отправил одесситов в СИЗО.

Информация постоянно обновляется...

10:48 Коллегия судей удовлетворила ходатайство адвоката и огласила перерыв в заседании до 12 февраля 12:00.

10:42 Адвокат Артура Вацмана заявила, что не ознакомилась с материалами дела и ранее она подавала соответствующее ходатайство. Адвокат просит отложить заседание

Прокурор, в свою очередь, говорит, что она не обращалась к нему, чтобы ознакомиться с материалами. Он против перерыва, такого же мнения придерживается и потерпевшая сторона.

Судья Светлана Скрипченко говорит, что уже был перерыв, чтобы все защитники это сделали.

10:23 Конвой завел обвиняемых Ивана Пигарева и Артура Вацмана, которые содержаться под стражей. На суд прибыла обвиняемая Елизавета Семерикова, которую через время суд выпустил из СИЗО и сейчас она находится под домашним арестом.

В зале присутствуют также родственники убитой. Они держат в руках фотографию погибшей женщины.

Уголовное производство рассматривает коллегия судей в составе Ивана Дирко, Сергея Медюка и Светланы Скрипченко.