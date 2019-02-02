В Николаеве избирают меру пресечения Багирянцу, подозреваемому в убийстве двоих людей под зданием Ленинского райсуда

Фото из архива Днем в пятницу, 1 февраля, судья Центрального районного суда Николаева Светлана Скрипченко избирает меру пресечения подозреваемому в двойном убийстве возле здания Ленинского райсуда Герасиму Багирянцу.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ» из зала суда.

Как известно, днем в среду, 30 января, в Николаеве возле Ленинского районного суда, который расположен в здании бизнес-центра «Космос Плаза», произошло двойное убийство. Позже стало известно, Багирянц был им должен 2,5 миллиона гривен. Он занял у семейства Беловых из Одессы эту сумму денег, а в качестве залога предоставил два жилых дома, расположенных на улице 9-я Линия и в переулке 2-й Бульварный. В итоге деньги он им не вернул, а дома подарил своим сыновьям - Артему и Максиму, и некой Наталье Петрик. Из-за этого Михаил Белов обратился в суд, который выиграл. Также выяснилось, что Герасим Бегирянц и супруги Беловы были дальними родственниками.

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Напомним, что Багирянцу сообщили о подозрении в совершении преступления по пунктам 1 и 5 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство двух человек, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц»).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. Готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.