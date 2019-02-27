«Заказ со стороны Путина», - жена Луценко о расследовании хищений в оборонной сфере

Представитель президента Украины в Верховной Раде, жена Генерального прокурора Ирина Луценко заявила, что журналистское расследование о хищениях в оборонной сфере и контрабанде военных деталей из РФ – это «заказ со стороны Путина».

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

- Вытянули старые придуманные обвинения одного из журналистских расследований 2015 года. Все это вытягивается перед выборами, потому что Юлия Тимошенко понимает, что она во второй тур не попадает. Тут прослеживается и заказ со стороны Путина. Потому что кто больше других мешает Путину в Украине? Кого не хочет Путин видеть в Украине президентом? Президента Порошенко, - сказала Луценко.

Напомним, ранее генпрокурор Юрий Луценко признал факт контрабанды из РФ запчастей для военной техники и считает ее приемлемой. Ранее в Кремле заявили, что контрабанда запчастей для военной техники ВСУ – «это абсурд».

Ранее журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. После начавшегося скандала президент Украины Петр Порошенко отстранил Гладковского от должности.