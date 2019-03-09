Директор «Спецтехноэкспорта» и два экс-сотрудника вышли из СИЗО под залог

Владислав Бельбас, фото: "Наші гроші" Директор «Спецтехноэкспорта» Владислав Бельбас и двое экс-работников предприятия, подозреваемые в растрате средств госпредприятия, вышли из следственного изолятора после внесения залогов.

Об этом сообщает «5 канал».

Как известно, 4 марта детективы НАБУ задержали сотрудников «Спецтехноэкспорта» по подозрению в растрате 2,225 миллионов долларов. 7 марта Соломенский райсуд Киева избрал меры пресечения всем фигурантам дела «Спецтехноэкспорта» в виде ареста с альтернативой внесения залога от 1,5 до7 миллионов гривен, а один подозреваемый отправлен под домашний арест.

Отмечается, что вместе с Бельбасом на свободу вышли также предыдущий глава компании Павел Барбул и экс-директор департамента Денис Панасенко.

Напомним, как журналисты программы «Наші гроші» проекта BIHUS.info опубликовали расследование, в ходе которого выяснилось, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь вместе с партнерами организовал в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. При этом государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство концерна «Укроборонпром» знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. После начавшегося скандала президент Украины Петр Порошенко отстранил Гладковского от должности, а позже уволил его.