Жовтневый суд Мариуполя обязал прокуратуру закрыть «дело Титова»

Михаил Титов (фото из архива) Жовтневый районный суд города Мариуполя обязал прокурора закрыть уголовное производство по так называемому «делу Титова»

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Владимир Тимошин.

«Жовтневый суд г. Мариуполя сегодня удовлетворил нашу жалобу на бездействия прокурора и обязал принять решение о закрытии уголовного производства по нашумевшему делу в рамках которого раздавали часы и награды», – написал он.

Адвокат Василий Калаянов в комментарии «Преступности.НЕТ» пояснил, что в прокуратуру защита подала заявление о закрытии уголовного производства из-за отсутствия состава преступления. В прокуратуре на это не отреагировали, и защита подала в суд жалобу на бездействие прокуратуры, который в свою очередь поддержал позицию адвокатов.

– Суд признал бездействие и обязал закрыть уголовное производство. […] Сейчас прокуратура по решению суда должна закрыть, – сказал адвокат, акцентировав, что прокуратура уже сколько не передает обвинение в суд, а также нарушала права защиты на ознакомление с материалами производства.

По его словам, если прокуратура не выполнит решение суда, которое не подлежит обжалованию, то невыполнение решения суда может стать поводом для жалобы в Совете прокуроров Украины и поводом для открытия Госбюро расследований в отношении их уголовного производства.

Адвокат Владимир Тимошин прокомментировал «Преступности.НЕТ», что прокуратура нарушила сроки и порядок передачи производства и ознакомления с материалами.

– Стадия досудебного расследования закончилась 28 июня 2018 года. Прокуратура тянула и не уведомила об окончании сроков досудебного расследования как это предусмотрено законном. Начали рассылать уведомления об окончании расследования только в октябре 2018 года, то есть позже сроков досудебного расследования, что запрещено законом. Более того на несуществующие адреса. Потом они обратились в Жовтневый райсуд, чтобы установить нам всем сроки, чтобы мы изучали материалы. На сегодняшний день ни я, ни мой клиент ни одного листа не видели. В феврале Жовтневый расуд им отказал, потому что прокурор не доказал, что он выполнил требования закона об уведомлении досудебного расследования и возможности изучить материалы. Они 3 марта, уже через девять месяцев, нас уведомляют, что сроки досудебного расследования закончились и приходите в августе 2019 года и изучайте материалы, – сказал защитник.

В апреле прокуратура снова обратилась в суд, чтобы установить стороне защиты сроки ознакомления, но получила отказ из-за нарушения сроков уведомления адвокатов.

– 26 июня был крайний срок, когда производство должно быть закрыто, или направлен в суд обвинительный акт, – подчеркнул Владимир Тимошин, что суд обязал прокуратуру выполнить это требование о сроках, как предусматривает закон.

Напомним, 29 августа 2017 года сотрудники Центрального аппарата Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры провели обыски в помещении «Техноконтракта», а также у ряда депутатов Николаевского городского совета, которые, по версии правоохранительных органов, связаны с авторитетным николаевским бизнесменом Михаилом Титовым.

В итоге был задержан сам Михаил Титов и еще четыре человека: Борис Серафимов, Алексей Пелипас, Дмитрий Леонов и Олег Коноволенко. 31 августа 2017 года всем им Жовтневым районным судом Мариуполя были избраны меры пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

После этого Генпрокурор Украины Юрий Луценко в Николаеве заявил, что задержанный и арестованный Михаил Титов занимает антиукраинскую позицию. А в ходе обысков у него обнаружили «18 стволов, дополненных георгиевскими лентами». Примечательно, что данное заявление Генпрокурора так и не нашло своего подтверждения в ходе последующих судебных заседаний.

В свою очередь Титова Анна рассказала о том, как проходил обыск у них дома и заявила, что обыск правоохранители делали без особого энтузиазма и по их виду было видно, что они вообще ничего не ищут. А среди найденного оружия был только официально зарегистрированный травматический пистолет.

Стоит сказать, что по словам адвоката Василия Калаянова, следственная группа по делу «ОПГ Михаила Титова» с момента задержания подозреваемых собрала только новые показания общественников.

Отметим, что 26 февраля Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что прокуратура собрала достаточно доказательств виновности Михаила Титова и других подозреваемых фигурантов и через два месяца дело будет готово для к рассмотрению в суде. При этом прокуратура продлила сроки досудебного расследования уголовного производства относительно Михаила Титова и других фигурантов этого дела.

Как известно, в ночь с 16 на 17 марта Михаила Титова и Дмитрия Леонова вывезли из следственного изолятора Мариуполя и доставили в субботу утром в СИЗО №5 Государственной пенитенциарной службы Украины города Николаева. Тогда адвокат Титова Сергей Войченко заявил, что не исключает возможные провокации со стороны прокуратуры Николаевской области в следственном изоляторе №5 города Николаева. А в пятницу утром, 23 марта, в камере Николаевского СИЗО изолятора 37-летнего Дмитрия Леонова нашли мертвым.

досудебного расследования