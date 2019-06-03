В больнице умер 5-летний мальчик из Переяслава, которому в голову выстрелили пьяные полицейские

В больнице Киева умер 5-летний мальчик, которому выстрелили в голову пьяные полицейские.

Об этом сообщает «24 канал» со ссылкой на медиков.

Напомним, 31 мая в Переяслав-Хмельницком 5-летний мальчик попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. Подозревают, что в ребенка стреляли двое полицейских, находившихся вне службы. Их уже задержали. Полицейские во время случившегося были пьяны, по предварительным данным, они ранили ребенка, когда стреляли из ружья по банкам.

Ребенка прооперировали, однако состояние малыша было крайне тяжелым. У ребенка было пулевое проникающее ранение головы, тяжелая открытая проникающая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. К сожалению, вытащить пулю врачи так и не смогли.

Для дальнейшего лечения мальчика доставили в высокоспециализированный нейрохирургический центр в Киеве. Он был в стабильно тяжелом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Ребенку предоставили всю необходимую помощь, однако спасти его так и не удалось.

Государственное бюро расследований сообщило двум полицейским о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 28, статьи 128 Уголовного кодекса Украины, а именно в неосторожном тяжком телесном повреждении, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Изначально в ГБР сообщали, что объявят полицейским о подозрении в покушении на жизнь ребенка.