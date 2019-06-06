На Николаевщине женщину посадили в тюрьму на шесть лет за убийство дочери в ее день рождения

В Первомайске приговорили к шести годам лишения свободы мать, которая во время празднования дня рождения дочери убила последнюю.

Об этом свидетельствует соответствующий приговор Первомайского горрайонного суда Николаевской области.

Как известно, ночью 5 августа 2018 года в одном из частных домов Первомайска обнаружили тело 27-летней женщины с ножевым ранением. Позже в полиции сообщили, в результате проведенных следственных и оперативных мероприятий, полицейские в течение суток собрали доказательную базу причастности к совершению указанного преступления матери погибшей. Выяснилось, что после совместного застолья в ссоре нетрезвая 48-летняя злоумышленница ударила дочь ножом в область сердца. Ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Согласно материалам, мать и дочь находись в тот день в состоянии алкогольного опьянения, поскольку праздновали день рождения последней. Вечером между ними возник конфликт – женщина возмутилась, что ее дочь плохо выполняет свои родительские обязанности в отношении своего малолетнего ребенка.

В ходе ссоры между ними завязалась драка. Мать схватила кухонный нож и ударила им свою дочь в области сердца. Пострадавшая умерла на месте.

Обвиняемая в суде полностью признала свою вину. Она также рассказала подробности конфликта. Она рассказала, что на праздновании дня рождения дочери были ее родители. По окончанию праздника именинница направилась провести родителей матери и взяла с собой свою малолетнюю дочь.

Дочь обвиняемой вернулась домой спустя около трех часов. При этом она пришла домой пьяной и ее мать начала возмущаться, почему она взяла с собой малолетнюю дочь, которой в такое позднее время уже нужно спать. По ее словам, она пыталась забрать внучку, но ее дочь этому сопротивлялась, была очень нервной, а потом напала не нее. По словам обвиняемой, далее ее дочь побежала на кухню, где взяла нож и направила на нее со словами: «отдай дочь или будет еще хуже». Как она рассказала, она начала отбирать нож у дочери и когда это получилось, оттолкнула ее от себя – при этом лезвие было направлено в сторону потерпевшей и задело ее грудную клетку. Пострадавшая, сказав, что ее жарко, сняла кофту и легла на диван.

Судя по показаниям обвиняемой, она не поняла, что ранила дочь и сразу же ушла купать внучку и укладывать ее спать, а также наводить порядок в доме. Через минут 40 она вернулась к дочери и думала, что та спит. Через некоторое время она заметила, что дочь не подает признаков жизни, а в области груди идет кровь. Она начала делать искусственное дыхание, а потом побежала к соседям, чтобы взывать скорую медицинскую помощь.

Обвиняемая говорила в суде, что у нее не было умысла убивать дочь и она случайно задела ее ножом.

В итоге суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство») и приговорил ее к шести годам лишения свободы.

Напомним, как вечером 9 мая в доме по проспекту Центральному в Николаеве погибла женщина, выпавшая с 7-го этажа – ее сбросил родной сын.