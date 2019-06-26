В партии Порошенко заявили, что у советника экс-Президента Бирюкова проводят обыски

Юрий Бирюков У кандидата в народные депутаты Украины Юрия Бирюкова в среду, 26 июня, проводят обыски.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Европейская солидарность».

«Обыски, которые начались сегодня по откровенно немотивированному решению суда, партия «Европейская Солидарность» считает циничным политическим давлением и нескрываемым преследованием по политическим мотивам", - сказано в заявлении.

«Юрий Бирюков - один из первых волонтеров, который с первых дней российской агрессии помогал Вооруженным силам Украины. Его организация «Крылья Феникса» спасли жизнь сотням украинских военных, обеспечивая их бронежилетами и касками. Он никогда не был материально ответственным должностным лицом, но его действия остановили коррупционные схемы и существенно улучшили обеспечения армии. Сейчас Юрия Бирюкова пытаются безосновательно обвинить в обратном», - сказано в заявлении.

По какому именно решению суда проходят обыски и какие ведомства их проводят, не уточняется.

В то же время, пока не известно, кто именно пришел с обысками к кандидату. В частности, информацию «Украинской правде» об обыске отвергли в полиции, прокуратуре, СБУ, НАБУ и САП. В ГБР информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаевской области в областную организацию «Блока Петра Порошенко» за два года поступило пожертвований от физических лиц на 1 миллион 756 тысяч гривен. При этом львиная доля этих взносов поступила от шести человек. С начала 2016 года до середины 2017 года местным центром БПП руководил советник тогдашнего Президента и министра обороны Юрий Бирюков. По словам авторов расследования, «на Николаевщине БПП и ее тогдашний глава Бирюков использовали схему финансирования партии, благодаря которой стали рекордсменами по спонсорским сборам».

Также напомним, что в марте 2018 года журналисты телепрограммы «Гроші» заявили, что на полигоне «Широкий лан» воруют деньги, предназначенные для строительства военного городка. В ответ на это Минобороны обвинило журналистов в заангажированности. А советник Президента Юрий Бирюков позднее написал на своей странице в Facebook, что строительство на «Широком лане» реализовывается на разных этапах и «это то, что останется после нашей работы в МО».

Кроме этого, датский международный благотворительный фонд «Global Medical Aid» обратился к Президенту Украины Петру Порошенко расследовать ситуацию с предоставлением фонду его советника Юрия Бирюкова «Крылья Феникса» помощи на 20 миллионов гривен.