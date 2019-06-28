В Черновцах обнаружили чемодан с телом маленького мальчика, завернутого в одеяло – полиция устанавливает личности его родителей

В четверг, 27 июня, в Черновцах обнаружили чемодан, в котором находилось тело маленького мальчика.

Об этом на свей странице в Facebook написал первый заместитель главы Нацполиции – начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Обнаружен в кустах чемодан, в котором находился завернутый в одеяло труп мальчика в возрасте до трех лет. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства, проводим мероприятия, направленные на установление родителей мальчика», – пишет он.

В отделе коммуникации Нацполиции в области уточнили, чемодан с телом обнаружили на окраине Черновцов прохожие около 21:00, после чего обратились в полицию.

Напомним, как вечером 19 июня полиция в поселке Ивановка провела неотложный обыск в одном из домовладений. В результате обыска полицейские обнаружили тело пропавшей 13 июня Дарьи Лукьяненко. Стоит отметить, что как сообщали СМИ, поисковая группа заходила во двор подозреваемого в первый же день: её привели туда служебные собаки. Однако тогда поисковики не уделили этому месту должного внимания.

Начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что 22-летний подозреваемый «не учится и не работает, все дни проводит за компьютером, иногда помогает родителям».

По словам Аброськина, в своих первоначальных показаниях подозреваемый сказал, что душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего не сделал. Потом бросил тело в яму, а вещи облил бензином и сжег. Тело девочки вытащили из выгребной ямы, ребенок был полностью раздет.

Позже в сети появилось фото подозреваемого, и стало известно, что его зовут Николай Тарасов. Оказалось, что он готовил преступление еще в апреле. Суд арестовал подозреваемого.

А 21 июня, в Запорожье и Волынской области рецидивисты изнасиловали детей 12-ти и 5-ти лет. 23 июня в Мариуполе задержали 27-летнего мужчину, который пытался изнасиловать 11-летнюю девочку. 24 июня сообщалось, как в Умани напал на 15-летнюю девочку и угрожая убийством изнасиловал её.

Напомним, что ранее Аброськин предложил подписать петицию о создании Реестра педофилов и химкастрации.