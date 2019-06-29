«Месяц какого-то безумия»: две девочки 9 и 14 лет стали жертвами насильников – на младшую напал родной дед

В двух областях Украины от сексуальных преступлений пострадали девочки в возрасте 9 и 14 лет.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Июнь – месяц какого-то безумия: ежедневно половые преступления в отношении детей», – отметил Аброськин.

По его словам, в Днепропетровской области в полицию обратилась 31-летняя женщина и заявила, что родной дедушка 1966 года рождения совершал развратные действия в отношении внучки 2010 года рождения.

А в Львовской области 27 июня в полицию обратились родители об исчезновении несовершеннолетней дочери 2005 года рождения. Девушку разыскивали в течение суток более сотни полицейских, на вторые сутки была найдена.

Установлено, что с девушкой, еще ребенком, все время находился ее знакомый 37-летний мужчина. С ее слов, именно этот человек вступал с ней в половые отношения.

Продолжается расследование.

Напомним, как вечером 19 июня полиция в поселке Ивановка провела неотложный обыск в одном из домовладений. В результате обыска полицейские обнаружили тело пропавшей 13 июня Дарьи Лукьяненко. Стоит отметить, что как сообщали СМИ, поисковая группа заходила во двор подозреваемого в первый же день: её привели туда служебные собаки. Однако тогда поисковики не уделили этому месту должного внимания.

Начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что 22-летний подозреваемый «не учится и не работает, все дни проводит за компьютером, иногда помогает родителям».

По словам Аброськина, в своих первоначальных показаниях подозреваемый сказал, что душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего не сделал. Потом бросил тело в яму, а вещи облил бензином и сжег. Тело девочки вытащили из выгребной ямы, ребенок был полностью раздет.

Позже в сети появилось фото подозреваемого, и стало известно, что его зовут Николай Тарасов. Оказалось, что он готовил преступление еще в апреле. Суд арестовал подозреваемого.

А 21 июня, в Запорожье и Волынской области рецидивисты изнасиловали детей 12-ти и 5-ти лет. 23 июня в Мариуполе задержали 27-летнего мужчину, который пытался изнасиловать 11-летнюю девочку. 24 июня сообщалось, как в Умани напал на 15-летнюю девочку и угрожая убийством изнасиловал её.

Напомним, что ранее Аброськин предложил подписать петицию о создании Реестра педофилов и химкастрации.