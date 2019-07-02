Депутату райсовета на Николаевщине спустя почти год вручили подозрение за избиение сотрудницы ГМС и отпустили под личное обязательство

Владимир Войченко Депутату Новоодесского районного совета от «Укропа» Владимир Войченко в апреле прокуратура вручила подозрение за избиение сотрудницы Государственной миграционной службы летом 2018 года, а суд в конце июня избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего определения Новоодесского районного суда Николаевской области.

Согласно материалам, еще 10 июля депутат пришел к сотруднице местного одела Госмиграционной службы и просил выдать его ранее оформленный паспорт для выезда заграницу. Чиновница сделала ему по этом поводу замечание и попросила выйти из ее кабинета.

В ответ на это подозреваемый начал обзывать ее нецензурными словами, а потом подошел к стоящей работнице ГМС и толкнул ее голову – из-за этого она ударилась головой и получила травмы средней тяжести.

Действия депутата квалифицировали по части 1 статьи 122 Уголовного кодекса Украины, то есть в умышленном средней тяжести телесном повреждении, то которое не является опасным для жизни и не повлекшее последствий, но повлекшее длительное расстройство здоровья. Письменное подозрение депутату о событиях в прошлом году вручили только 18 апреля этого года.

Прокурор просила суд избрать подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства.

Его адвокат просил суд отклонить ходатайство из-за несоответствия Уголовно-процессуальному кодексу, недоакзанности риска влияния на потерпевшую и свидетеля, а также отсутствия случаев, когда его клиент на являлся к следователю на вызов.

Подозреваемый в суде отрицал свою вину в инкриминируемом преступлении. Он поддержал позицию своего адвоката, добавив, что всегда появлялся на вызов к следоваетлю, но его в то время не было на месте, также он отмечал, что сейчас ему как фермеру нужно систематически принимать участие в сборе урожая.

В итоге 25 июля судья Деминская частично удовлетворила ходатайство прокурора, возложив на обвиняемого личные обязательства в виде необходимости уведомлять следователя, прокурора или суд о смене места проживание или работы и воздерживаться от общения с пострадавшей и свидетелем. Суд отклонил просьбу об обязательстве дважды в неделю посещать следователя, поскольку в суде не предоставили доказательства неявки подозреваемого по вызову.

Напомним, что 8 сентября 2018 года в одном из кафе в районе яхт-клуба между депутатом Владмиром Войченком и журналистом произошел конфликт, который сопровождался нарушением общественного порядка, нецензурной бранью и побоями. Оба участники инцидента написали друг на друга заявления в полицию. 14 ноября прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении депутата Новоодесского райсовета Войченко по частям 1-2 статьи 345-1 («Угроза или насилие в отношении журналиста») и части 2 статьи 296 («Хулиганство») Уголовного кодекса Украины.

Ранее жители Новой Одессы уже обвиняли Войченко в нескольких случаях угроз и применения физической силы. Войченко связывают с народным депутатом от «Народного фронта» Игорем Бриченко и бывшим главой Новоодесского райсовета Юрием Ипатенко, которого судят за взяточничество.

Еще добавим как в Николаеве отменили меру пресечения мужчине, избившему полицейского на автовокзале, поскольку он оказался депутатом сельсовета и подозрение ему вручило неуполномоченное на это лицо - следователь полиции, хотя по закону это должен делать только Генпрокурор, его заместитель или руководитель региональной прокуратуры.