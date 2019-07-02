Ночью в Николаевском районе техника, связанная с депутатом облсовета Ивануной, собирала чужой урожай

В Николаевском районе полиция в ночь на 2 июля выявила факт, как техника, которую арендовала связанная с депутатом областного совета Игорем Ивануной фирма, собирала урожай на чужих полях.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собеседник в полиции.

По вызову местных жителей на место выехали следователи, которые остановили работу техники и изъяли комбайн и грузовик, в прицепе которого было около 30 тонн пшеницы.

Оказалось, что сельскохозяйственная техника, которая работала в поле находится в аренде у фирмы, которая связанная с депутатом Николаевского областного совета от фракции «Батьківщина» Игорем Ивануной.

Часть земельных участков, примерно 80 гектар, якобы ранее была засеяна вышеуказанной фирмой. Сейчас по этим участкам из-за спора и обращения граждан в полицию в июне открыли уголовное производство по части 1 статьи 197-1 Уголовного кодекса («Самовольное занятие земельного участка»).

При этом на момент ночного приезда полиции уже собрали урожай из участков площадью около 12 гектар. Большинство из этих участков не принадлежат депутату или связанной с ним фирме и не находятся у них в пользовании.

Депутат Ивануна также ночью находился на этом конфликтном поле.

Напомним, как николаевские фермеры обвинили депутата Николаевского областного совета от фракции «Батьківщина» Игоря Ивануну в рейдерском захвате земель и подделке документов.

В то же время, депутаты Николаевского областного совета не выслушали фермеров, обвиняющих депутата Игоря Ивануну в рейдерском захвате их земель и послали в правоохранительные органы, которые, по словам фермеров, уже несколько лет не расследуют дела по их обращениям.

В свою очередь, в среду, 19 июня, жители Николаевского района митинговали под зданием Главного управления Нацполиции в Николаевской области против общественной организации «АгроСила» и фермеров, которые, по их словам, незаконным образом забирают земли.

Также ранее сообщалось, что депутат Николаевского облсовета Юрий Кормышкин заявил, что проект решения и новая редакция Устава противотуберкулезного диспансера, которую рассматривали на комиссиях депутаты Николаевского областного совета, существенно отличается с тем проектом решения, который в конечном итоге без ведома депутатов был протянут на сессию. По его словам, без согласования и мнения громады областной противотуберкулезный диспансер из-за 6 миллионов гривен подоходного налога едва не оказался географически в одном месте, а юридически в другом. Юрий Кормышкин отметил, что вопрос «протянул» депутат от фракции «Батьківщина» Игорь Ивануна.

Позже из-за этой проблемы жители вышли на митинг, а далее перекрывали трассу М-14 с целью обратить внимание главы областного совета на данную ситуацию.

Потом стало известно, что депутаты Николаевского областного совета проголосовали за внесение изменений в Статус Николаевского областного противотуберкулезного диспансера и возвращение фактического юридического адреса учреждения в селе Надбугском Веснянской ОТГ.

Депутат облсовета Ивануна в свою очередь заявил, что «делает все четко по закону», и что он подал иск в суд на фермеров, обвиняющих его в рейдерских захватах земель.