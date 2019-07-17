В деле о некачественных бронежилетах чиновники Минобороны пока не подозреваются, - глава ГБР Труба

Глава ГБР Роман Труба Следствие по поставкам некачественных бронежилетов в ВСУ продолжается и на данный момент ни единому чиновнику Минобороны не предъявлено подозрение.

Об этом заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба во время брифинга, передает Еспресо.TV

- Пока мы не подозреваем ни одно должностное лицо Минобороны в правовом смысле этого слова. Сейчас идет завершение экспертиз (технически качественного состава бронежилетов и установление суммы убытков). Также есть фигуранты уголовного производства, которые вскоре будут опрошены. После этого будут объявлены подозрения, - рассказал труба.

Он добавил, что ГБР может лишь предполагать, что к совершению преступления могут быть причастны определенные должностные лица Минобороны.

Напомним, Госбюро расследований расследует уголовное производство относительно закупки крупной партии бронежилетов, которые простреливаются; комплектов военной формы, которая не соответствует техническим требованиям; палаток, которые не могут быть использованы по назначению. Также не соответствует техническим требованиям другая продукция, закупленная для ВСУ (спальные мешки, рюкзаки, чехлы на шлемы). По этому делу провели около 40 обысков, в том числе у советника экс-Президента Украины Юрия Бирюкова, а также у николаевца Дмитрия Марченко - начальника Главного управления развития и сопровождения обеспечения материальными средствами ВСУ.

Позже ГБР опубликовали фрагменты аудиозаписей разговоров высокопоставленных чиновников Минобороны по делу о закупке бракованных бронежилетов.

Отметим, тесть экс-чиновника Минобороны во время закупки некачественной формы приобрел семь квартир и им занялись детективы НАБУ.