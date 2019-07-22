СБУ и ГБР задержали руководство николаевского таможенного поста «Константиновка» за вымогательство взятки

В пригороде Николаева 22 июля задержали начальника таможенного поста «Константиновка» и его заместителя за вымогательство взятки в размере 400 долларов.

Об этом сообщается на Facebook-странице Николаевской таможни со ссылкой на начальника ведомства Романа Криля.

Отметим, что задержание проводили сотрудники СБУ и ГБР. Задержание назвали продолжением процесса очистки Николаевской таможни от коррупционеров. Разбирательство инициировало руководство таможни с целью преодоления контрабанды.

Задержанные были назначены предыдущим руководством Николаевской таможни в апреле 2019 года. Правоохранители обнаружили, что заместитель начальника поста был организатором схемы получения взятки в 400 долларов.

- За время, когда Игорь Резник руководил таможней Николаевщины, зафиксирован всплеск жалоб на работников и ряд резонансных публикаций в СМИ. Первым моим шагом стало предупреждение всех работников таможни о неотвратимой ответственности за незаконные действия. Но этим мы не ограничились. Лично обратился в Службу безопасности Украины, внутреннюю безопасность ГФС, Управление защиты экономики Нацполиции с просьбой принять безотлагательные меры для минимизации коррупционных рисков в работе таможни, - заявил Роман Криль.

По его словам, задержание начальника и заместителя начальника таможенного поста «Константиновка» – следствие этих обращений.

- Рассчитываем на объективное и результативное расследование этого дела. Также надеюсь, что сотрудничество Николаевской таможни и правоохранительных органов будет продолжаться. Результатом такого взаимодействия будет очистка кадрового состава учреждения от всех, кто осуществляет коррупционные действия, - отметил начальник Николаевской таможни.

Отметим, ранее сообщалось, что таможенным постом «Константиновка» руководит Александр Еременко.

В феврале 2019 года водители машин на еврономерах, которые хотели растаможить автомобили на посту «Константиновка», заявляли, что у них вымогали взятки.

Напомним, что ранее в Днепре на взятке задержали экс-начальника Укртрансбезопасности в Николаевской области.