В Чехии будут судить мужчину, который воевал на стороне террористов на Донбассе

Национальный центр по борьбе с организованной преступностью Чехии обвинил в терроризме чешского гражданина, воевавшего на Донбассе на стороне пророссийских террористов.

Об этом сообщает Лига, ссылаясь на Denik N.

По словам правоохранителей, Лукашу Н. было около 20 лет, когда он поехал в Донбасс, где присоединился к террористам. Сейчас 25-летнему мужчине грозит 20 лет тюремного заключения. со ссылкой на правоохранительные органы.

«Национальный центр по борьбе с организованной преступностью инициировал привлечение к ответственности одного человека за терроризм в связи с конфликтом на востоке Украины», - рассказал Мартин Нил из Генеральной прокуратуры Чехии.

«Это человек из Карловых Вар, который принимал участие в боях против украинской армии. Мы не будем разглашать более детальную информацию, включая способ его поездки на восток Украины», - добавил прокурор, уточнив, что расследование только на начальном этапе.

Ранее сообщалось, что суд приговорил гражданина Бразилии Лусварги к 13 годам тюрьмы за участие в боевых действиях в рядах террористов «ДНР».

Напомним, Лусварги был осужден уже в январе 2017 года к 13 годам тюрьмы. Однако в августе 2017 приговор бразильскому боевику отменили и назначили новое рассмотрение дела. Одна из причин - нарушение подсудности. Рассматривать дело Лусварги должен был не Печерский суд Киева, а Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области. Впрочем, после отмены приговора бразильца на свободу не выпустили. Ему продлили меру пресечения, и Лусварги остался под стражей в Киевском следственном изоляторе.

В декабре 2017 года Лусварги выпустили из-под стражи под личное обязательство, по которому он не мог покидать пределы Киева, должен был сообщать суду об изменении своего места жительства, а также являться в суд по первому требованию. 3 мая 2018 года выяснилось, что Лусварги живет в Свято-Покровском Голосеевском монастыре Украинской православной церкви (Московский патриархат). 4 мая 2018 года в Киеве националисты задержали бразильского боевика Лусварги и доставили в СБУ.

Как известно, ранее итальянский суд приговорил украинского нацгвардейца Маркива к 24 годам тюрьмы. Нацгвардейца обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году. Выяснилось, что СБУ за три года так и не допросила человека, который может стать ключевым свидетелем в деле нацгвардейца Маркива.