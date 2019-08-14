В Киеве осужденный запугивал и грабил следовательницу, которая вела его дело – злоумышленник обещал расправиться с её родными

В Киеве мужчина, ранее неоднократно осужденный за имущественные преступления, решил отомстить следователю, которая вела его дело. Он шантажировал женщину, а после ограбил.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции в Facebook.

Следователь проводила досудебное расследование кражи, совершенной жителем Печерского района. В январе материалы дела направили в суд. Судья, несмотря на неоднократные судимости злоумышленника, вынес решение об условном сроке.

После этого мужчина решил отомстить следователю.

В начале февраля 23-летний рецидивист стал слать следователю SMS-сообщения с угрозами о расправе, а затем повторил это, когда встретил женщину на улице.

Злоумышленник требовал 700 долларов «моральной компенсации», или он расправится с родными полицейской.

Напуганная женщина перечислила на карту мужчины необходимую сумму. Но в тот же вечер вымогатель подстерег ее у дома, ворвался в жилище и отобрал ювелирные украшения на 14 тысяч гривен.

Через несколько месяцев преступник снова напал на свою жертву в подъезде дома и сорвал с ее шеи золотую цепочку с кулоном, стоимостью 17 тысяч гривен.

Затем он прислал SMS-сообщение с требованием перечислить ему еще 2 тысячи долларов, чтобы оставить ее в покое.

Полиция по данному факту начала уголовное производство.

Напомним, как в Запорожской области спецназ задержал двух братьев 25 и 16 лет за избиение полицейских. А в Киеве компания молодых людей избила полицейского и забрала у него оружие и сумку. Также, ранее сообщалось, что в Киеве мужчина открыл огонь по толпе, когда на него напала компания из 20 человек. Он оказался работником полиции.