Свидетельница по делу о хищении 28 миллионов с Южно-Украинской АЭС разгласила тайну следствия, - НАБУ

Детективы НАБУ сообщили о подозрении одной из свидетельниц в деле по завладению 27,94 миллионами гривен из средств Южно-Украинской АЭС. Она подозревается в разглашении данных расследования.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

По версии следствия, свидетельница без разрешения следователя предала огласке сведения, которые стали известны ей во время дачи показаний в ходе допроса.

«Она была предупреждена об обязанности не разглашать такие данные и о наступлении уголовной ответственности за совершение таких действий», - сообщили в НАБУ.

Ей грозит наказание в виде штрафа от 850 до 1700 гривен или исправительные работы на срок до двух лет.

Напомним, с апреля 2016 до января 2018 года детективы НАБУ расследовали уголовное производство по факту завладения средствами Южно-Украинской АЭС при закупке оборудования по завышенным ценам. В феврале 2017 года антикоррупционная прокуратура и НАБУ задержали и сообщили о подозрении пяти лицам, которые организовали и реализовали схему завладения деньгами Южно-Украинской АЭС. Участники преступной схемы обеспечили победу в торгах подконтрольного им предприятия, которое поставило электрощитовое оборудование на Южно-Украинскую АЭС по завышенной цене, сформированной с помощью группы фиктивных предприятий Николаева. Двое фигурантов дела оказались жителями Киева и трое – жителями Николаевской области, один из которых – инженер Южно-Украинской АЭС, а двое – николаевские предприниматели Дмитрий Лысенко и Леонид Гусев. Сейчас сообщено о подозрении 14 лицам.

В январе 2018 года в деле о хищениях о подозрении объявили и экс-директору «Энергоатома» Виссариону Киму. Суд избрал ему залог в 1,76 миллиона гривен. Расследование дела завершили еще в феврале 2018 года. Подозреваемые и сторона защиты в течение 20 месяцев знакомятся с материалами следствия перед направлением обвинительного акта в суд.