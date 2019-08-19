Полиция открыла уголовное производство по факту заявления о том, что николаевец убил кошку вилами

Николаевская полиция открыла уголовное производство по факту заявления о мужчине, который убил вилами кошку.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Напомним, ранее николаевец заявил, что его сосед заколол вилами кошку.



Уголовное производство открыто по части 1 статьи 299 Уголовного кодекса Украины («Жестокое обращение с животными»).

Отметим, что издевательство над животными, совершенное с применением жестоких методов или из хулиганских побуждений, наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев.

Как известно, 3 августа Николаеве, в одном из дворов дома по улице Скороходова, на глазах у жильцов застрелили бездомного кота. Позже в полиции сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство.

Позже появилось видео с камер наблюдения, как николаевец застрелил уличного кота – его жена пыталась убежать с животным в пакете.