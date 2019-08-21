В результате конфликта в Киеве водитель автомобиля застрелил собаку пешехода 18+

20 августа, в Днепровском районе Киева случился конфликт между пешеходом и водителем. В результате конфликта мужчина достал пистолет и пристрелил собаку, с которой шел пешеход.

Об этом сообщает «Информатор».

Свидетели утверждают, что около 13:00 женщина с коляской и собакой переходила дорогу на пересечении улиц Пражской и Алматинской. Предварительно, пешеход начала движение по переходу и после этого возник конфликт с водителем из проезжающего мимо автомобиля. Неизвестно, что именно стало причиной агрессии мужчины, но он достал пистолет и выстрелил в таксу.

Фармацевт из ближайшей аптеки пыталась помочь собаке, но пуля попала в область головы и собака скончалась. Также медик следила за состоянием здоровья хозяйки собаки, которая после произошедшего жаловалась на боль в сердце. Стрелок с места происшествия скрылся. На место вызвали следственно оперативную группу, но женщина решила не писать заявление на месте. Дальнейшие разбирательства зависят от того, придет ли хозяйка убитой собаки в отделение полиции позже.

Напомним, 3 августа Николаеве, в одном из дворов дома по улице Скороходова, на глазах у жильцов застрелили бездомного кота. Позже в полиции сообщили, что по данному факту открыто уголовное производство. После появились видеозаписи с камер наблюдения, на которых зафиксирован момент убийства кота.