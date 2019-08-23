В Запорожье спецназ полиции задержал парней, которые жестоко избили и подстрелили рядового Нацгвардии

Рядовой Национальной гвардии Украины, находясь в отпуске, стал объектом нападения двух парней. Сообщается, что ради самоутверждения в глазах девушек, они избили солдата, а потом пустили несколько пуль ему в спину.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции в Facebook.

С тяжелыми ранениями пострадавший был госпитализирован. Стрелком оказался сын бывшего чиновника полиции. После указанного события он скрывался с сообщником в соседнем городе. Их обоих выследили сотрудники внутренней безопасности Национальной полиции и задержали вместе с бойцами КОРДа.

Отмечается, что в июне 2019 года 22-летний военнослужащий Южного территориального управления НГУ прибыл в Запорожье на отпуск. Отдыхая с друзьями в городе, около полуночи он нашел мобильный телефон. Чтобы вернуть его владельцу начал звонить на имеющиеся в нем номера и таким образом установил владелицу, которая потеряла смартфон.

В это время к нему подошли трое неизвестных, двое из которых сначала начали словесно унижать солдата, а затем без каких-либо причин набросились с кулаками. Понимая, что силы неравны, военный попытался избежать дальнейшего продолжения конфликта и покинуть место происшествия, но как только повернулся спиной к нападавшим, то получил выстрел в спину, а потом - в ноги.

Раненому удалось самостоятельно добраться до ближайшей кофейни и попросить помощи. Скорая доставила его в больницу, где были диагностированы тяжелые телесные повреждения в виде проникающего огнестрельного ранения грудной клетки справа, легкие ранения правой голени и ушиб головы.

Стрелка и по совместительству сына бывшего полицейского задержали в квартире его знакомой в одной из многоэтажек Мелитополя. Его сообщника - в соседнем подъезде того же дома. Стоит отметить, что большую помощь правоохранителям оказали жители дома. Несмотря на ночное время суток, все жители открывали двери квартир и помогали в опознании фото подозреваемых и точного места их укрытия.

У одного из задержанных обнаружено и изъято помповое незарегистрированное ружье. В свою жертву злоумышленники стреляли из травматического пистолета, владельца которого пока не установили. Нападавшие помещены в изолятор временного содержания. За совершенное им грозит уголовная ответственность, границы которой определит суд.

Напомним, как в Запорожской области спецназ задержал двух братьев за избиение полицейских. Также в Киеве компания молодых людей избила полицейского и забрала у него оружие и сумку. Ранее сообщалось, что в Киеве полицейский открыл огонь по толпе, когда на него напала компания из 20 человек.