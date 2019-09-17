Брутальное преступление: Зеленский ожидает скорейшего расследования поджога дома экс-главы НБУ

Президент Владимир Зеленский ждет скорейшего раскрытия дела о поджоге дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и подчеркнул, что в Украине все должны быть защищены независимо от должностей.

Соответствующее заявление опубликовано на Facebook-странице Офиса Президента.

«Пожар в здании бывшей руководительницы НБУ – брутальное преступление, быстрое раскрытие которого должно стать приоритетом в работе правоохранительных органов. В Украине все должны чувствовать себя защищенными независимо от бывших или нынешних должностей и политических взглядов. Право на безопасность и право на частную собственность должны быть незыблемыми (в последнем случае решение может принимать только суд). Глава государства ожидает от соответствующих ведомств скорейшего раскрытия этой провокации», – говорится в заявлении ОП.

В отделе коммуникации Главного управления Нацполиции Киевщины сообщили, что следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия установила, что охранник дома ночью услышал посторонний шум, когда человек вышел во двор, увидел возгорание кровли дома.

Также, во время просмотра записей с камер видеонаблюдения выявлено, что около 03:00 часов неизвестный, которая сейчас подозревается в совершении поджога, перелезал через забор домовладения.

С мая дом использовался как дачный, до сентября этого года территория домовладения находилась под охраной шести работников. На момент возникновения пожара на месте находился только один охранник.

Полиция выясняет все обстоятельства возгорания и принимаются меры по поиску и установлению лица, совершившего уничтожение имущества.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 194 («Умышленное уничтожение или повреждение имущества») Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет. Продолжаются следственные действия.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Киево-Святошинского района, криминалистическая лаборатория, следователи и криминальная полиция областного управления полиции и подразделение уголовного анализа.

Напомним, что в конце марта замглавы департамента международно-правового сотрудничества в ГПУ, глава отдела процессуального руководства по уголовным производствам Константин Кулик рассказал журналистам, что ГПУ по делу Курченко объявила о подозрении экс-главе АП Ложкину, бывшей главе Нацбанка Гонтаревой, действующему замглавы Администрации президента Филатову.

В свою очередь, Гонтарева заявила, что не намерена идти на допрос в Генеральную прокуратуру и приглашает следователей в Лондон.

Отметим, ранее сообщалось, что экс-главу НБУ Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль.

Также напомним, как в апреле 2017 года группа людей пикетировала этот дом Гонтаревой. Она тогда сказала активистам Национального корпуса, что едет писать заявление об отставке.