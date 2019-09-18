«Будь немного артистом», - полиция опубликовала видео, как врачи киевского Института рака обсуждают поборы с пациентов

В Киеве сообщили о подозрении двум врачам Национального института рака, которые требовали деньги у пациентов за бесплатные лекарства. Также полиция опубликовала видео, как врачи обсуждают поборы с пациентов.

Об этом сообщили в Департаменте защиты экономики Национальной полиции.

В полиции считают, что «медицинская помощь в государственных или коммунальных учреждениях здравоохранения оказывается исключительно бесплатно». Врачи уверяли онкобольных пациентов, что количество препаратов, закупленных за государственные средства, очень ограничено. Поэтому, чтобы получить бесплатные лекарства, медики требовали от граждан «вознаграждение», в том числе и под видом благотворительной помощи. Так, суммы за один курс химиотерапии колебались от 1,5 до 18 тысяч гривен. Установили 7 пациентов, которые заплатили медикам почти 40 тысяч гривен.

Напомним, что ранее в институте рака прошли обыски. Сейчас полиция опубликовала видео, снятое скрытой камерой. На видео попало, как врач проводит инструктаж своему подчиненному, чтобы тот собирал деньги с пациентов.

- Просто так вхолостую за больными гонять, чтобы они даже помощи институту не дали? Мы хоть и больница, но не совсем такое уже благотворительное заведение. Одно дело, если ты просишь, дайте мне на карман, поблагодарите меня, здесь ты можешь скромничать. А так ты просишь в кассу благотворительность, что вот для института, и чек. Ты можешь более жестко, в общем, говорить. Будь немного артистом, - говорит врач.

- Так что ребята смотрите, каждый больной должен какую-то пользу принести. Кто-то отзыв написать хороший, кто-то лекарство оплатить, кто-то сестричку поблагодарить, кто-то отделению помог, - сказал, вероятно, заведующий отделением.

Пока установлена ​​причастность к коррупционным «схемам» двух медиков. Сообщили о подозрении заведующему поликлиническим отделением Национального института рака и врачу-онкологу. Им инкриминируют часть 1 статьи 184 («Нарушение права на бесплатную медицинскую помощь») и часть 3 статьи 191 («Завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно») Уголовного кодекса Украины. Проверяются сведения о нарушениях закона при проведении закупок медицинских препаратов должностными лицами Национального института рака.

Напомним, что экс-глава Николаевской ОГА Алексей Савченко заявил, что в 2019 году Николаевщина сделает прорыв в борьбе с онкозаболеваниями. А в Национальном институте рака на должность уполномоченного по борьбе с коррупцией в ведомстве и заместителем директора по административно-хозяйственной работе трудоустроился бывший прокурор из Винницы Анатолий Головко.