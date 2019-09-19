В суде показали видео следственного эксперимента в деле об убийстве жительницы Николаева на Аляудском спуске и допросили свидетеля

Центральный райсуд Николаева 18 сентября изучил видеозапись со следственным экспериментом с участием одного из обвиняемых в деле об убийстве жительницы Николаева в районе Аляудского спуска. Также суд допросил свидетеля – патрульного полицейского.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, ночью 1 августа 2018 года в Ингульском районе Николаева до смерти побили женщину. Позже оперативники управления уголовного розыска задержали в Одессе трех человек, причастных к убийству женщины на Аляудском спуске. Полицейские установили, что троица одесситов – два парня 22-х и 19-и лет, а также девушка 19-и лет, подыскивали потенциальных жертв на сайтах знакомств для того, чтобы потом во время встречи их ограбить. Одесситы сначала били женщину ручными арматурными ножницами, потом забрали золотые украшения, часы, телефон, другие личные вещи и скрылись. Ленинский райсуд отправил одесситов в СИЗО.

В суде показали видеозапись следственного эксперимента с участием обвиняемого Ивана Пигарева, в ходе которого он изложил свою версию событий, произошедших в ту ночь.

На видео Пигарев рассказывает сотрудникам полиции о том, как он вместе с Артуром Вацманом и Елизаветой Семериковой приехали в Николаев. Далее он показывает места, где произошло преступление, а также как и куда убегал.

По словам Ивана Пиагрева, Вацман также показывал фото нескольких девушек, с которым познакомился на сайте знакомств. Позже Вацман отвез его и Семерикову на берег реки и отдал болторез, которым собирались оглушить девушку, которая должна встретиться с Вацманом. Семерикова и Пиагарев якобы отошли, а через время к реке приехал Артур Вацман с жертвой.

Пигарев рассказал, что через некоторое время он услышал крики во время ссоры Вацмана и пострадавшей. Он якобы подбежал к месту, ударил Вацмана болторезом по голове и начал убегать. Через время он встретился с Семериковой, которая рассказала, что у нее часы и цепочка пострадавшей. Позже они решили их выбросить. Также он рассказал, как они потом попались патрульным, но их отпустили, а также как он вернулся с Семериковой в Одессу и часть дальнейшего обсуждения между обвиняемыми о произошедшем.

Кроме того, суд допросил одного из свидетелей – сотрудника патрульной полиции. Он рассказал, что в тот вечер на служебный планшет пришла ориентировка с описанием внешности возможного убийцы – мужчина до 30 лет, испачканный кровью. Патрульный рассказал, что в районе заправки увидел парня с девушкой и они с коллегой остановились, чтобы проверить их. После краткой беседы с установлением личности Семерикова и Пигарева, их осмотра, патрульный отметив, что они никак не подходят под ориентировку, отпустил обвиняемых.

При этом у суда возник к свидетелю ряд вопросов связанных с тем, говорил ли он тогда им конкретно, что полиция работает в районе совершения преступления, не уточняя какого, или сообщив, что произошло убийство. Судью Скрипченко интересовала эмоциональная реакция обвиняемых на сообщение об убийстве. Патрульный сначала сказал, что тогда в конце беседы с Пигаревым и Семериковой говорил слово «убийство», но потом, после ряда уточняющих вопросов, начал склонятся к версии, что тогда просто говорил «правонарушение», поэтому и не замечал никакой резкой смены поведения обвиняемых.

После допроса свидетеля также высказалась потерпевшая мать убитой, подчеркнув то, что вина Пигарева и Семериковой, даже если их показание верны, есть из-за того, что они не сообщили о преступлении ни полиции, ни медикам.