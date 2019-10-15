НАБУ объявило подозрение экс-нардепу от БПП Белоцерковцу – он говорит, что это из-за заказанных на другой адрес подгузников

15 октября детективы НАБУ по согласованию с прокурорами САП сообщили бывшему народному депутату, экс-директору одного из департаментов Киевской городской госадминистрации, Дмитрию Белоцерковцу о подозрении во внесении недостоверных сведений в декларацию

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

«Следствие установило, что бывший народный депутат внес недостоверные сведения в электронные декларации за 2016 и 2017, не задекларировав пользования недвижимым имуществом в городе Киеве стоимостью 3, 8миллионов гривен, принадлежащего на праве собственности близкому родственнику народного депутата. Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с марта 2017 года», – говорится в сообщении.

При этом сам Белоцерковец утверждает, что это произошло из-за временного проживания его жены с ребенком в жилье его матери.

«Подозрение касается того, что мой новорожденный сын и моя жена периодически находились у моей матери с целью присмотра за ребенком, а я это не указал в декларации. Как один из элементов доказательной базы выступают адреса доставки памперсов», – написал он, отметив, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции при проверке его декларации не находило нарушений.

Также он заявил, что НАБУ «пытаются использовать для политических репрессий в борьбе с теми, кто против».

Напомним, что ранее НАБУ и САП объявили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва Константину Жеваго о подозрении в внесении недостоверных сведений в декларации на общую сумму около 19 миллионов гривен.

А до этого Государственное бюро расследований объявило в розыск Константина Жеваго по делу о растрате 2,5 миллиарда гривен банка «Финансы и кредит». В прошлом месяце следователи ГБР заочно сообщили о подозрении Жеваго. Кроме того, 23 сентября экс-нардепа вызвали на допрос.

Жеваго был депутатом шести созывов украинского парламента, начиная с 1998 года. В 2019 году он проиграл выборы на своем округе проектному менеджеру ProZorro.Продажи Алексею Мовчану.

Жеваго - один из самых богатых людей Украины. По оценкам Forbes, его состояние составляет около 1,1 млрд долларов.

Также с с 30 декабря 2017 года долей телеканала «Эспрессо» у 77,5% владеет иностранное предприятие ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC, владельцем которого является Иван Жеваго, сын украинского миллиардера Константина Жеваго.