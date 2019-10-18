Суд не смог избрать меру пресечения водителю, который на Николаевщине устроил аварию с четырьмя погибшими – подозреваемый в больнице

Центральный районный суд Николаева не смог избрать меру пресечения водителю автомобиля «Opel Vectra», который устроил аварию в Арбузинском районе Николаева, в результате которой погибли четыре человек и несколько пострадали - подозреваемый находится на стационарном лечении.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как известно, в результате столкновения Opel Vectra» и «Москвич» на 103-м километре автодороги Н-24 Благовещенское-Николаев погибли 48-летний водитель «Москвича» и его 22-летний пассажир погибли на месте происшествия. Еще одна пассажирка этого авто, десятилетняя девочка, умерла в карете скорой медицинской помощи по дороге в больницу. Также на месте автоаварии погибла и 29-летняя пассажирка «Opel Vectra». Позже следователи задержали водителя, который совершил ДТП с четырьмя погибшим в Арбузинском районе.

В Центральный районный суд Николаева поступило ходатайство об избрании меры пресечения 23-летнему жителю Арбузинского района, который находился за рулем автомобиля «Opel Vectra», подозреваемому в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее гибель нескольких лиц»).

В судебное заседание не был доставлен подозреваемый, прокурор сообщил, что последний находится на стационарном лечении и огласил справку из медучреждения, в соответствии с которой с подозреваемым в течение ближайших дней нельзя проводить следственных действий.

В связи с этим прокурор просил отложить судебное заседание. Защитник также просила отложить рассмотрение ходатайства.

С учетом изложенного, следственный судья Иван Дирко постановил отложить судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Напомним, что полиция ищет свидетелей этой трагической автоаварии в Арбузинском районе.