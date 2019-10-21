Дело о полумиллионной взятке одесского судьи, которое три года рассматривали в Николаеве, передали в Высший антикоррупционный суд

Алексей Буран на заседании в Заводском райсуде Николаева В понедельник, 21 октября, Высший антикоррупционный суд провел подготовительное заседание по делу экс-судьи Малиновского районного суда Одессы Бурана, обвиняемого в получении взятки.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По результатам подготовительного заседания суд назначил указанное дело к рассмотрению по существу.

Кроме того, коллегия судей частично удовлетворила ходатайство прокуроров и выбрала для обвиняемых меры пресечения в виде личного обязательства.

Отметим, что с сентября 2016 года дело рассматривалось в Заводском райсуде Николаева. В связи с тем, что после начала работы Высшего антикоррупционного суда в данном производстве была изменена подсудность, судебное разбирательство начнется сначала.

Как известно, судья был разоблачен при получении полумиллионной взятки. 29 марта 2016 года во время проведения обыска в его частном доме судья оказывал сопротивление работникам Национального антикоррупционного бюро и, применив огнестрельное оружие, покинул место проведения следственных действий, пользуясь судейской неприкосновенностью. Работники Национального антикоррупционного бюро задержали Бурана 31 марта 2016 года в здании парламента сразу после того, как Верховная Рада дала согласие на его задержание и арест.

Также ранее сообщалось, что 1 апреля 2016 года Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство детективов Национального антикоррупционного бюро Украины и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы залога для Алексея Бурана. После чего Апелляционный суд Киева после рассмотрения апелляционной жалобы со стороны защиты оставил без изменений решение об избрании меры пресечения для судьи Малиновского районного суда Одессы Алексея Бурана в виде содержания под стражей до 28 мая.

Напомним, что Заводский районный суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей судье Малиновского районного суда Одессы Алексея Бурана, которого подозревают в получении неправомерной выгоды, до 15 ноября 2016 года. Также 6 февраля 2018 года, Заводский районный суд Николаева отпустил из СИЗО под домашний арест одесского судью Алексея Бурана.

Напомним, как подсудимый одесский судья Буран устроил истерику в николаевском суде – он пытался поранить себя авторучкой.

Отметим, что Высший совет правосудия уволил с должности судьи Малиновского районного суда Одессы Алексея Бурана после подачи в отставку - спустя три года после его задержания.

Также ранее сообщалось, что Высший антикоррупционной суд забрал к себе на рассмотрение уголовное производство относительно судьи Ленинского райсуда Николаева и адвоката, которых задержали на взятке еще в 2012 году.