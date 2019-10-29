В Николаеве сообщили о подозрении в мошенничестве адвокату – он по подделанным документам завладел квартирами умерших

Глеб Михайлов Во вторник, 29 октября, николаевскому адвокату, который по подделанным документам завладел квартирам умерших, сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Прокуратурой Николаевской области с учетом собранных в уголовном производстве доказательств сообщено о подозрении адвокату, который мошенническим путем незаконно завладел двумя квартирами умерших граждан.

Установлено, что он использовал заведомо поддельные постановления районных судов о признании права собственности на квартиры граждан другими лицами. В дальнейшем нотариус перерегистрировал жилье на третьих лиц, которое затем было реализовано. Общая стоимость квартир составляет более 600 тысяч гривен.

Действия адвоката квалифицированы по части 3 статьи 190, части 4 статьи 190 и части 4 статьи 358 Уголовного Кодекса Украины.

В отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области уточнили, что 32-летний адвокат и ранее попадал в поле зрения правоохранителей за совершение мошеннических действий. Он состоит в совете адвокатов Николаевской области.

Сейчас в уголовном производстве продолжаются следственные действия, и досудебное расследование, по окончании которого будет дана правовая оценка всем участникам, задействованным в незаконном завладении недвижимым имуществом граждан.

По информации «Преступности.НЕТ», адвокатом, которому сообщили о подозрении, является Глеб Михайлов.

Отметим, что Михайлов в суде представлял интересы обвиняемого в двойном убийстве под Ленинским райсудом Николаева в январе 2019 года.

Помимо этого, он представлял интересы Приходько по делу завода металлопластиковых окон «Конкордпласт 2000» и проиграл ряд судебных процессов в разных инстанциях. Стоит отметить, что дело связано с выводом из соучредителей фирмы Андрея Кривохижы по поддельным документам. Адвокат Кривохижы отмечал, что к махинациям причастны ряд регистраторов.

Напомним, как в апреле 2016 года в Николаеве прокуратура совместно с сотрудниками Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями задержали работника одного из районных военкоматов и адвоката, которые вымогали и получили 2 тысячи 100 долларов взятки за содействие в уклонении от мобилизации. Адвокатом, который фигурировал в этом деле, также был Михайлов.