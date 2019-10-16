Кассационный суд подтвердил, что директора завода металлопластиковых окон в Николаеве сместили с должности незаконно

В среду, 16 октября, Кассационный суд оставил в силе решение Апелляционного суда Николаевской области, которым признано незаконным «собрание» учредителей, в ходе которого сместили директора крупного завода металлоплатиковых окон «Конкордпласт 2000» Андрея Кривохижу, а в дальнейшем начали вывод имущества предприятия.

Об этом на своей странице в Facebook написал его адвокат Владимир Тимошин.

«Суд кассационной инстанции подтвердил правоту Андрея Кривохижи в споре со своим партнером Владимиром Приходько. Так сегодня, 16 октября 2019 года, Кассационный суд отказал В.Приходько в удовлетворении кассационной жалобы на решение апелляционной инстанции и суда первой инстанции, оставив их в силе», – написал он.

«Решение о том, что 15.03.2019 года Кривохижу А.В. уволили с должности директора ООО «Конкордпласт 2000» незаконно - окончательно и обжалованию не подлежит. Таким образом, единственным законным директором ООО «Конкордпласт 2000» является Кривохижа Андрей Владимирович. Все публичные обвинения оппонентами Андрея Кривохижи в том, что он рейдер являются несостоятельными и по сути есть ничто иное, как попытка создания общественного мнения», – добавил Тимошин.

Напомним, что 29 ноября 2018 года в рамках уголовного производства по факту рейдерского захвата ООО «Конкордпласт 2000» полиция проводила обыски на самом предприятии, а также у фигурантов дела. В этот же день на заводе появились праворадикалы из «Нацдружин», которые разбили микроавтобус охранной фирмы и избили ее представителя, а также с территории вывозилось имущество.

После этих событий Андрей Кривохижа заявил, что через Хозсуд его партнер по бизнесу Приходько пытается передать в свою же фирму «Викра.» имущество «Конкордпласт 2000» в аренду до 2025 года. Кривохижа отметил, что таким образом его хотят лишить бизнеса. Позже хозсуд все же привлек Кривохижу третьим лицом к этому спору, поскольку нарушаются его имущественные права.

Как известно, в феврале в Николаеве на улице Вячеслава Чорновола, 8ж (бывш. улица Гмырева, – ПН) на заводе металлопластиковых окон произошло противостояние двух партнеров по бизнесу, которое связано с тем, что совладелец завода пытается себе вернуть контроль над предприятием и провести аудит. Причиной разногласий послужила информация о систематическом выводе активов и умышленном доведении до банкротства и уничтоженит документации второй стороной.

Этому предшествовало покушение на Андрея Кривохижу. А 16 марта он обнаружил у ворот своего дома в Ингульском районе гроб со своей фотографией и венками. Кроме того, Андрей Кривохижа заявлял, что ему могут подкинуть оружие или наркотики в ходе обыска, санкцию на который сейчас пытаются получить в суде.

5 апреля Андрей Кривохижа заблокировал грузовые автомобили, вывозящие из территории предприятия оборудование, и вызвал полицию.