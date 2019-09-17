Апелляционный суд подтвердил, что директора завода металлопластиковых окон в Николаеве сместили по поддельным документам

Адвокат Владимир Тимошин и учредитель "Конкордпласт 2000" Андрей Кривохижа Апелляционная инстанция подтвердила решение Хозсуда Николаевской области о незаконности «собрания» учредителей, в ходе которого сместили директора крупного завода металлоплатиковых окон «Конкордпласт 2000» Андрея Кривохижу, а в дальнейшем начали вывод имущества предприятия.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Владимр Тимошин, опубликовав фото определения суда.

«Решением хозяйственного суда Николаевской области от 27.11.2018 иск Кривохижи удовлетворено, признано недействительным решение общего собрания ООО «Конкордпласт 2000», которым отозвано Кривохижу с должности директора ООО «Конкордпласт 2000» и назначен директором Приходько В.В . Кроме этого, отменено соответствующее регистрационное действие. Суды обеих инстанций установили, что Кривохижа А.В., который на время «проведения собрания» владел в обществе долей в 50%. Собрание было проведено без его участия. Запись в протоколе о его участии, не соответствует действительности», – отметил адвокат.

Также судами установлено, что ООО «Конкордпласт 2000» является правопреемником ЧП «Конкордпласт 2000», единственным учредителем которого был Андрей Кривохижа. ООО «Конкордпласт 2000» было создано позже, в 2006 году, и в нем уже числились два участника: Кривохижа и Приходько с долями по 50%.

Несколько позже в комментариях адвокат добавил запись о том, что ему пришло анонимное письмо, в котором сказано, что оппоненты Кривохижы готовят против него провокацию и в ней пытались использовать сотрудников прокуратуры.

«(Фамилия) пообещал долю Кривохижа заместителю прокурора (указана фамилия) .....Мне известно, что правоохранители по команде (указана фамилия прокурора) готовят провокацию на Конкордпласт. Рассматриваю варианты поджога или бросить не кольцо гранат, чтобы потом обвинить в этом Кривохижа и вас. Планируют это сделать под прикрытием какой нибудь охранной фирмы. Вроде как захват предприятия Кривохижей», – привел адвокат часть текста, сохранив стиль написания его анонимного автора.

Напомним, что 29 ноября в рамках уголовного производства по факту рейдерского захвата ООО «Конкордпласт 2000» полиция проводила обыски на самом предприятии, а также у фигурантов дела. В этот же день на заводе появились праворадикалы из «Нацдружин», которые разбили микроавтобус охранной фирмы и избили ее представителя, а также с территории вывозилось имущество.

После этих событий Андрей Кривохижа заявил, что через хозсуд его партнер по бизнесу Приходько пытается передать в свою же фирму «Викра.» имущество «Конкордпласт 2000» в аренду до 2025 года. Кривохижа отметил, что таким образом его хотят лишить бизнеса. Позже хозсуд все же привлек Кривохижу третьим лицом к этому спору, поскольку нарушаются его имущественные права.

Как известно, в феврале в Николаеве на улице Вячеслава Чорновола, 8ж (бывш. улица Гмырева, – ПН) на заводе металлопластиковых окон произошло противостояние двух партнеров по бизнесу, которое связано с тем, что совладелец завода пытается себе вернуть контроль над предприятием и провести аудит. Причиной разногласий послужила информация о систематическом выводе активов и умышленном доведении до банкротства и уничтоженит документации второй стороной.

Этому предшествовало покушение на Андрея Кривохижу. А 16 марта он обнаружил у ворот своего дома в Ингульском районе гроб со своей фотографией и венками. Кроме того, Андрей Кривохижа заявлял, что ему могут подкинуть оружие или наркотики в ходе обыска, санкцию на который сейчас пытаются получить в суде.

5 апреля, Андрей Кривохижа заблокировал грузовые автомобили, вывозящие из территории предприятия оборудование, и вызвал полицию.