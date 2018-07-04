В деле о захвате николаевского завода металлопластиковых окон замешаны регистраторы, – адвокат

Полицейские во время конфликта на предприятии в феврале 2018 года Адвокаты установили, что к захвату имущества николаевского завода металлопластиковых окон «Конкордпласт 2000» причастны регистраторы, которые проводили махинации с документацией предприятия.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Владимир Тимошин.

«В схемах замешены регистраторы, в том числе и Николаевские. По одному уже уголовное производство в Киеве (в том числе по другим регистрационным действиям, которые привели к захвату имущества предприятия в г. Киеве), а Николаевский регистратор «ушла» на больничный», – написал Тимошин.

Стоит отметить, что согласно решению Вознесенского горрайонного суда, полиция запрашивала у доступ к документам по производству относительно госрегистратора отдела государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей управления предоставления административных услуг аппарата исполкома Вознесенской городского совета.

13 апреля правоохранители по заявлению о привлечении к ответственности этого регистратора открыли уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов») Уголовного кодекса Украины. В ходе досудебного следствия установлено, что регистратор изменил состава учредителей и руководителей ООО «Конкордпласт 2000», а также передал доли уставного капитала одного гражданина в этом обществе другому лицу.

Как известно, в феврале в Николаеве на улице Вячеслава Чорновола, 8ж (бывш. улица Гмырева, – ПН) на заводе металлопластиковых окон произошло противостояние двух партнеров по бизнесу, которое связано с тем, что совладелец завода пытается себе вернуть контроль над предприятием и провести аудит. Причиной разногласий послужила информация о систематическом выводе активов и умышленного доведения до банкротства и уничтожение документации второй стороной.

Этому предшествовало покушения на Андрея Кривохижу. А 16 марта он обнаружил у ворот своего дома в Ингульском районе гроб со своей фотографией и венками. Кроме того, Андрей Кривохижа заявлял, что ему могут подкинуть оружие или наркотики в ходе обыска, санкцию на который сейчас пытаются получить в суде.

5 апреля, Андрей Кривохижа заблокировал грузовые автомобили, вывозящие из территории предприятия оборудование, и вызвал полицию.

Напомним, на Николаевщине задержали главного специалиста госрегистратора за вымогательство взятки для регистрации договоров аренды земельных участков.