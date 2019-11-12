Суд арестовал женщину, которая пьяной сбила насмерть пешехода возле Вознесенска и сбежала с места аварии

В понедельник, 11 ноября, Вознесенский районный суд арестовал женщину, которая насмерть сбила пешехода.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Как известно, 9 ноября, около 6:00 перед въездом в Вознесенск, водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на мужчину и скрылся. Пешеход погиб на месте. Позже полиция установила автомобиль, которым сбили человека, и задержала вероятную виновницу ДТП. По результатам освидетельствования, содержание алкоголя в крови женщины на тот момент составило 1,92 промилле.

Ей сообщили о подозрении по части 2 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего»).

Суд по ходатайству следователя, которое было согласовано с прокурором Вознесенской местной прокуратуры, избрал женщине-водителю меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Напомним, как возле николаевской «Зори» водитель автомобиля ночью насмерть сбил женщину и скрылся с места происшествия.