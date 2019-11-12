Экс-министр обороны Полторак поддержал николаевского генерала Марченко, подозреваемого в закупке некачественных бронежилетов

Степан Полторак в Николаеве награждает Дмитрия Марченко, фото: Минобороны Бывший министра обороны Украины Степан Полторак поддержал начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрия Марченко, одного из подозреваемых в закупке Минобороны некачественных бронежилетов, и заявил, что надеется «на справедливое решение суда».

Об этом свидетельствует его пост на Facebook.

Как известно, ГПУ сообщила о подозрении в совершении этого преступления пятерым должностным лицам Министерства обороны, в том числе и Марченко. 11 ноября Печерский суд Киева арестовал его с залогом в размере 76 миллионов гривен.

«Дмитрий Марченко, я доверял тебе и доверяю. Ты - один из тех, кто не побоялся участвовать в ожесточенных боях на Востоке, а впоследствии, и ломать коррупционные схемы в оборонном ведомстве. Возмущает, что офицеры ВСУ сейчас на скамье подсудимых. И именно поэтому, я очень надеюсь на беспристрастное расследование и справедливое решение суда. А те реформы, которые были введены, будут успешно развиваться. Честь имею», – написал он.

Напомним, что по версии следствия, чиновник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, вероятно, действуя умышленно и по предварительному сговору с еще четырьмя лицами указанного управления, с апреля по июнь 2019 вопреки интересам службы не выполнили действия, которые они должны были выполнить, что привело к закупке некачественных бронежилетов «Корсар МИД-1-4» в количестве 11 тысяч на сумму около 100 миллионов гривен.

Кроме Марченко подозрения вручили еще одному выходцу из Николаевской области - первому заместителю начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергею Витальевичу Почтаренко (экс-командир 3-го батальона 79-й ОДШБр, – ПН). Другими подозреваемыми являются заместительница Марченко Ольга Юрьевна Капинус, два начальника подразделения - Саковец и Комырянский.

Как известно, Марченко ранее служил в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Центр развития и сопровождения обеспечения материальными средствами ВСУ подполковник 79-й ОАЭМБр Дмитрий Марченко возглавил в 2015 году. В мае 2019 года, перед выборами Президента, тогдашний глава государства Петр Порошенко присвоил Марченко звание генерал-майора.

Напомним, что ГБР проводило массовые обыски в рамках расследования этого уголовного производства в июне этого года. Кроме Марченко, следователи в частности пришли с обысками к замминистра обороны Олегу Шевчуку, который курирует тыловое, вещевое и квартирное обеспечение ВСУ, а также у советника экс-министра обороны Полторака Юрий Бирюкова, который с начала 2016 года до середины 2017 года руководил Николаевской облячейкой партии БПП.

После обысков в ГБР опубликовали фрагменты аудиозаписей разговоров высокопоставленных чиновников Минобороны по делу о закупке бракованных бронежилетов.