В Минобороны заявили, что хотят объективного расследования закупки бронежилетов, но удивлены арестом николаевского генерала Марченко

В министерстве обороны заявили, что удивились избранием генерал-майору Дмитрию Марченко меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 76 миллионов гривен залога, но отмечают о готовности сотрудничать со следствием.

Соответствующий пост опубликован на странице МОУ в Facebook.

Как известно, ГПУ сообщила о подозрении в совершении этого преступления пятерым должностным лицам минобороны, в том числе и Марченко. 11 ноября Печерский суд Киева арестовал его с залогом в размере 76 миллионов гривен.

«Вызывает удивление тот факт, что Дмитрию Марченко была избрана именно такая ​​мера пресечения, несмотря на то, что он не скрывался и сотрудничал со следствием, является боевым офицером, участником обороны ДАП, положительно характеризуется по службе, а также то, что судом не было принято во внимание предложение нескольких народных депутатов и Героев Украины о взятии Дмитрия на поруки», – говорится в сообщении в соцсети.

Одновременно в МОУ уверяют, что «готовы предоставить всестороннее содействие следствию и надеятся на его объективность и беспристрастность».

Отметим, что эту публикацию опубликовали только на страницах МОУ в соцсетях, но ее нет на официальном сайте.

Напомним, что по версии следствия, чиновник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, вероятно, действуя умышленно и по предварительному сговору с еще четырьмя лицами указанного управления, с апреля по июнь 2019 вопреки интересам службы не выполнили действия, которые они должны были выполнить, что привело к закупке некачественных бронежилетов «Корсар МИД-1-4» в количестве 11 тысяч на сумму около 100 миллионов гривен.

Кроме Марченко подозрения вручили еще одному выходцу из Николаевской области - первому заместителю начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергею Витальевичу Почтаренко (экс-командир 3-го батальона 79-й ОДШБр, – ПН). Другими подозреваемыми являются заместительница Марченко Ольга Юрьевна Капинус, два начальника подразделения - Саковец и Комырянский.

Как известно, Марченко ранее служил в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Центр развития и сопровождения обеспечения материальными средствами ВСУ подполковник 79-й ОАЭМБр Дмитрий Марченко возглавил в 2015 году. В мае 2019 года, перед выборами Президента, тогдашний глава государства Петр Порошенко присвоил Марченко звание генерал-майора.

Напомним, что ГБР проводило массовые обыски в рамках расследования этого уголовного производства в июне этого года. Кроме Марченко, следователи в частности пришли с обысками к замминистра обороны Олегу Шевчуку, который курирует тыловое, вещевое и квартирное обеспечение ВСУ, а также у советника экс-министра обороны Полторака Юрий Бирюкова, который с начала 2016 года до середины 2017 года руководил Николаевской облячейкой партии БПП.

После обысков в ГБР опубликовали фрагменты аудиозаписей разговоров высокопоставленных чиновников Минобороны по делу о закупке бракованных бронежилетов.