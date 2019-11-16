Суд отпустил под домашний арест начальницу департамента Офиса Президента, подозреваемую в получении крупной взятки за назначение

Высший антикоррупционный суд в пятницу, 15 ноября, избрал меру пресечения начальнице департамента Офиса Президента, подозреваемой в получении взятки за назначение на топ-должность в «Нафтогазе».

Об этом сообщает «Судебный репортер».

Как известно, 12 ноября сотрудники НАБУ задержали директора Главного департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Светлану Кондзелю. Она вымогала 150 тысяч долларов за назначение на должность заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины». Позже стало известно, что НАБУ по делу о вымогательстве 300 тысяч долларов задержало несколько участников преступной группы. В их числе сотрудница Офиса Президента Украины и экс-заместительница министра культуры Виктория Лесничая. Последнюю суд арестовал с залогом чуть более 570 тысяч гривен. что касается еще одного подозреваемого, Николая Пасальского, то его арестовали с залогом почти 5 миллионов гривен.

«Лесничая и Пасальский должны были подыскивать лиц, желающих работать в органах государственной власти и на государственных предприятиях, проводить предварительные собеседования с кандидатами на должность, вводить их в заблуждение относительно возможности назначения на должность ... при условии передачи неправомерной выгоды якобы лицам, занимающим особо ответственное положение ... Кондзеля, учитывая занимаемую должность в Офисе президента ... должна была подтверждать возможность назначения лиц на должности ... с 18 октября 2019 по 12 ноября с целью завладения денежными средствами в размере 300 тысяч долларов вводили свидетеля Кравченко в заблуждение и подстрекали к передаче неправомерной выгоды должностным лицам, которые занимают особо ответственное положение ... 12 ноября 2019 подозреваемые были задержаны после получения части неправомерной выгоды в сумме 150 000 долларов США », - сообщил прокурор антикоррупционной прокуратуры.

По версии следствия, сотрудница Офиса Президента Украины вместе с экс-заместителем министра культуры Викторией Лесничей и еще одним соисполнителем Пасальским требовали от физического лица 300 тысяч долларов неправомерной выгоды за содействие в назначении на руководящую должность в НАК «Нафтогаз Украины».

Прокурор в обоснование подозрения ссылался на протоколы оперативно-розыскных мероприятий. Так, зафиксирована встреча 18 октября Лесничей, Пасальского и Кравченко, на которой обсуждалась возможность назначения последнего на должность в «Нафтогаз Украины» и необходимость предоставления резюме. 30 октября состоялась встреча Лесничей, Пасальского, Кравченко и Кондзели, на которой якобы было озвучено, что Кравченко можно назначить на желаемую должность за 300 тысяч долларов. По настоянию Кравченко Пасальский якобы согласился, чтобы деньги передавали частями: 50% до собеседования и 50% после нее. Кроме того, говорилось, что деньги нужно положить в банковскую ячейку.

«Ячейки. Идешь на собеседование. Никто его трогать Не будет, чтоб ты спал спокойно. Проходишь собеседование - в тот же день или на следующий день довезешь остальное. Оно тоже ложиться в ячейку. Ячейка будет наша. То есть на два ключа», - процитировал прокурор якобы Пасальский.

Кондзеля при этом якобы присутствовала и никаких замечаний не высказывала.

30 октября после встречи Лесничая позвонила Кравченко и сказала переделать резюме. В тот же день в 19:50 Лесничая сообщает Кравченко, что Кондзеля работает в Офисе Президента и имеет очень большое влияние и связи, а Пасальский - помощник в Офисе Президента. В материалах дела есть такая цитата Лесничей:

«Смотри, Андрюша. Ты, наверное, прочитал про Свету. Она - при всех Президентах, это первое. Второе - это человек, который подчиняется только президенту, у которой есть не то, что контакты. Она дружит со всеми... она самая главная, она непосредственно влияет».

В этот же день, 30 октября, Пасальский в телефонном разговоре пояснил Кравченко, как переделать резюме и документы добавить.

Как говорится в материалах ходатайства, 1 ноября Лесничая сообщила, что разговаривала и люди настояли на передаче сразу всей суммы. 10 ноября Лесничая сообщила Кравченко, для него освободилось место в наблюдательном совете и из него вывели Наталью Бойко, поэтому он должен встретиться с Пасальским и после этого пойдет к Кондзеле на собеседование.

11 ноября Пасальский по телефону назначил встречу с Кравченко, сказал взять паспорт и будто провел с ним собеседование в помещении комитетов Верховной Рады.

12 ноября Кондзеля, Лесничая и Кравченко встречаются и, по версии следствия, согласовывают, что в этот день он должен передать часть денег. После передачи денег соучастников задержали.

Кондзеля рассказала, что в обеденный перерыв позвонили с неизвестного номера, сказали, что это из Службы внешней разведки и спросили, можно ли ей передать пакет на территории Офиса Президента. Она вернулась с перерыва на рабочее место, где ее уже ждали детективы НАБУ.

Чиновница утверждает, что не совершала преступление, но признает, что обращался человек и просил узнать, есть ли работа в «Нафтогазе» и у нее был единственный мотив - помочь. Никаким НСРД ее общение с Кравченко не зафиксировано. Однажды она присутствовала при разговоре Кравченко с другими подозреваемыми, но сама не высказывалась. В одной из стенограмм Кравченко назвал Кондзелю посторонним человеком, который присутствовал на встрече и поэтому ему неудобно говорить.

«Я отрицаю свою вину и участие во всем том, что пытаются мне приписать... В 2007 году я прошла по конкурсу на должность консультанта в Секретариат президента Украины... 13 лет работая от старшего консультанта до руководителя отдела, имела безупречную репутацию и на этом настаиваю. Это могут подтвердить мои коллеги... В конце декабря мне исполняется 46 лет, все это время я жила так, как я жила, считая наибольшей ценностью отношения, дружбу, любовь... Я очень удивлена ​​этой ситуацией... За такие короткие сроки... Я боюсь таких оценочных фраз... но сфабриковано... Очень быстро создано это дело. Меньше чем за месяц... Мне приклеивают какие-то вещи, к которым я на самом деле не имею никакого отношения», - сказала она в зале суда.

«Пока не закончился допрос в моем кабинете. Целый интернет кишел подробностями с моей фамилией и какими вымышленными историями. Меня просто рвали. На моей странице в Фейсбуке какие хейтеры и боты написали тысячи комментариев ужасного негативного характера. Кто эти люди?.. Кто-то когда-то слышал мою фамилию в негативном контексте?! Когда пришел новый Президент, а это мой четвертый Президент, была известна позиция, что меняют всех, потому что Президент хотел видеть тех, кому доверяет... Всех проверяли... Я и, наверное, один или два человека, кто остался от Президента Порошенко на своей должности, потому что никакого негатива по мне не было найдено ... Таким стряпанным делом против меня вы просто жизнь человека... просто уничтожаете... Правда, я уверена, будет доказана. Но мне нанесли непомерную потерю», - говорилось в ее выступлении.

Прокурор также зачитывал распечатки переписки Лисничнои и Кондзели по поводу новости об очередном задержании кого работниками СБУ.

- Ты понимаешь, насколько всех «пасут». - Конечно, но это специально подставляют люди. Ужасные вещи. Надо слушать свою интуицию и свой здравый смысл. - Это правда, родная. Но мы с тобой очень мудрые, честные, искренние. Если делаем, то с порядочными людьми. С порядочными и порядочно. - Это заказ для результата ... Далее со слов прокурора, Лесничая сбросила файл лица, кандидата на должность. - Коля сказал еще никому не давать. Там еще не отдали. Нам отдадут - мы отдадим. Это энергия. Мы и так машину тебе не можем забрать в воскресенье. Приедешь рассчитаешься. Ты все это делаешь быстро. Это честная компания и получают деньги. - Коля все сделает, я с ним поговорила. Защита считает фразы вырванными из контекста. В конце переписки Кондзеля отмечала: «рассчитаюсь в любом случае». - Ты паспорт и код взяла? На кого машина? - Странный вопрос. Конечно.

Защита считает, что эти записи ничего не доказывают. Прокурор пояснил, что Пасальский при избрании меры пресечения рассказал, что подарил автомобиль за 980 тысяч гривен Кондзелн, а декларацию об этом она не подавала. Адвокат возразил, потому что сведения о приобретении автомобиля фиксируются в МРЭО и доказательств покупки машины нет. Официально автомобиль приобрела мама мужа. В то же время следственная судья отметила, что недостоверное декларирование Кондзели не инкриминируют.

Подозреваемая сказала, что стенограмма интерпретирована и в тексте есть нестыковки.

«Не надо окрашивать какими-то эмоциями мой разговор. Вы не знаете, как он происходил и действительно ли таким был», - отметила она.

Прокурор просил взять ее под стражу с альтернативой 7 миллионов 700 тысяч гривен. Адвокаты Грицишен и Жменяк убеждали, что такой залог является непомерным. Указывали на крепкие социальные связи: у подозреваемой есть семья и 5-летний ребенок. Суд решил возможным назначить круглосуточный домашний арест. Кроме того, на подозреваемую возложен ряд процессуальных обязанностей, в том числе носить электронный браслет.